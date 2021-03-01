شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سلوكيات يومية تساعد في تخليص الجسم من السموم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح د. عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، باتباع بعض الممارسات اليومية التي تساعد في تخليص الجسم من السموم.
وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لمساعدة الجسم في التخلص من السموم إحرص على التالي:
• نظام غذائي صحي
• شرب كمية كافية من السوائل
• ممارسة الرياضة بانتظام
• النوم الكافي
• إجراء الفحوصات الطبية الوقائية
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