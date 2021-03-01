شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تساقط الشعر.. منها التغيرات الهرمونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل لاحظت فجأة كتلًا من الشعر في الفرشاة أو على وسادتك، إذا كانت إجابتك بنعم، فهناك العديد من الأسباب وراء تساقط الشعر، وتساقط الشعر أمر طبيعي تمامًا لكن تساقط الشعر المرتبط بالضغوط النفسية - غالبًا ما يكون علامة على حدوث شيء ما، وفي هذا التقرير نتعرف على أسباب تساقط الشعر المختلفة وعلاجه، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

أسباب تساقط الشعر

يمكن أن تتسبب العديد من الأشياء في تساقط الشعر الزائد ومن أسباب تساقط الشعر

الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تساقط الشعر، ولكن عادة ما يتطلب الأمر ضغوطًا كبيرة، مثل الطلاق أو وفاة أحد أفراد أسرته.

الحمل والتغيرات الهرمونية

تفقد معظم النساء الكثير من الشعر بعد عدة أشهر من الولادة في وقت لاحق من الحياة.

وتلاحظ بعض النساء تساقطًا إضافيًا أثناء انقطاع الطمث قد تلاحظين أيضًا تساقط الشعر إذا كنتِ تتعاملين مع تغيرات هرمونية أخرى، مثل إيقاف حبوب منع الحمل.

المرض

يمكن أن يؤدي المرض إلى تساقط الشعر، خاصة إذا كان مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة، أي صدمة كبيرة للجسم يمكن أن تجعل شعرك يبدأ في التساقط بعد شهرين أو ثلاثة أشهر.

مشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن يؤدي كل من اضطراب فرط نشاط الغدة الدرقية وخمول الغدة الدرقية إلى تساقط مفرط للشعر.

نقص المغذيات

يمكن أن يكون تساقط الشعر أحد الآثار الجانبية لفقر الدم (انخفاض مستويات الحديد) كما يمكن أن يحدث بسبب نقص العناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك فيتامينات ب وفيتامين د.

يحتاج جسمنا إلى فيتامينات ومغذيات معينة لبناء الشعر.

الأدوية

تشتهر أدوية العلاج الكيميائي لعلاج السرطان بأنها تسبب تساقط الشعر ولكن يمكن أن تؤدي العديد من الأدوية الشائعة الأخرى إلى تساقط الشعر أو ترققه ، بما في ذلك المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم.

الثعلبة

تسبب الثعلبة تساقط الشعر بمرور الوقت ، والذي قد يكون دائمًا في بعض الأحيان هناك عدة أنواع من الثعلبة:

يتطور مرض المناعة الذاتية هذا عندما يهاجم جسمك بصيلات شعرك يمكن أن تحدث في أي مكان من الجسم ، بما في ذلك فروة الرأس غالبًا ما تسبب داء الثعلبة مناطق مستديرة ومرقعة خالية تمامًا من الشعر.

تسريحات الشعر التي تضغط على الشعر تسبب هذا النوع من تساقط الشعر، يمكن أن تظهر إذا كنت ترتدي ضفائرًا ضيقة أو ذيل حصان كل يوم أو ترتدي وصلات شعر أو خيوطًا منتظمة. تسحب هذه التصفيفات جذور الشعر وتتلف بصيلات الشعر بمرور الوقت.

الصلع الوراثي

الصلع الوراثي هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا لدى كل من الرجال والنساء. في الذكور، وهو سبب الصلع المألوف عند الذكور ولكنه يحدث أيضًا عند النساء، في كثير من الأحيان بعد انقطاع الطمث.

علاج تساقط الشعر

يتوقف التساقط المفرط عادةً من تلقاء نفسه، خاصةً إذا كان ناتجًا عن الإجهاد أو الحمى لكن يمكن لطبيبك التحقق من المشكلات الأساسية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص المغذيات علاج هذه المشاكل سيعكس تساقط الشعر.

يمكن أن تساعد العلاجات في التساقط المفرط والثعلبة تتضمن بعض الخيارات:

-المنتجات الموضعية مثل المينوكسيديل.

- الليزر لتحفيز نمو الشعر.

-أدوية تستهدف الهرمونات التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

-العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية.

-من المهم إجراء مناقشة مع طبيبك لإيجاد العلاج المناسب وفي حالة الثعلبة ، كلما بدأت مبكرًا ، كان ذلك أفضل.