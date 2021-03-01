صحة ورشاقة

بعد تلقيك لقاح فايزر.. ما هي احتمالية الإصابة بكورونا مرة أخرى؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 6 ساعات

لقاح فايزر ضد

أكد رئيس شركة “​بيونتيك​” الألمانية التي طورت لقاح “فايزر” ضد ​فيروس كورونا​، أوغور شاهين، أن “من يتلقى اللقاح لن يصبح شخصا معديا أو ناقلا للفيروس”.

ولفت شاهين إلى أنه “بعد التطعيم باللقاح، يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس، حتى وإن أصيب به، منخفضا بنسبة 92%. وبهذه المعلومة نعلم الآن أنه يمكننا احتواء الوباء بشكل فعال إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس”.

كما شدد على أن “الضوء في نهاية النفق بات أكثر سطوعا”، مشيراً إلى أن “نتائج الدراسات التي أجريت على لقاح “بيونتيك” أفضل بكثير مما كنت أتوقع، والإحصاءات رائعة، وتثبت أننا نسير في الطريق الصحيح”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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