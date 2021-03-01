تطعيم أكثر من 3.5 مليون شخص ضد كورونا بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح المغرب، خلال شهر واحد، في تطعيم أكثر من 3 ملايين ونصف مليون شخص بلقاح كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بلغ 3 ملايين و435 ألفاً و997 شخصاً، بالإضافة إلى 161 ألفا و906 تلقوا الجرعة الثانية.



ويتبع المغرب تعليمات ملكية سامية في حملة التطعيم ضد كورونا بخطوات مُتسارعة هدفها بلوغ مناعة جماعية في غضون أشهر قليلة، والعودة إلى الحياة الطبيعية التي تعطلت بسبب كورونا منذ عام تقريباً.

وأوضح عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أن الممكلة المغربية تسعى للوصول إلى تطعيم مليون مواطن أو أكثر في الأسبوع.

وفي يناير/كانون الثاني، أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الواسعة والمجانية، للمواطنين والمقيمين بالمغرب، وفي الوقت ذاته تلقى جُرعته الأولى من التطعيم.