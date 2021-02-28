محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

أكد بحث جديد أن الإفراط في تناول القهوة أثناء الحمل قد يؤدي إلى إصابة الأطفال بمشكلات سلوكية لاحقاً.



وهذه هي النتيجة الرئيسية من البحث الذي فحص 9000 عملية مسح للدماغ لأطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات كجزء من أكبر دراسة طويلة المدى لتطور الدماغ وصحة الطفل. وقال مؤلف الدراسة جون فوكس، وهو مدير معهد ديل مونتي لعلم الأعصاب بجامعة روتشستر بنيويورك: «الكافيين يؤدي إلى تغييرات طفيفة، ولكنها حقيقية في النتائج السلوكية لدى معظم الأطفال الذين تعرضوا له في الرحم».

وأضاف فوكس: «قد لا يحدث هذا فرقاً ذا مغزى في سلوك بعض الأطفال، ولكن بالنسبة للأطفال الضعفاء قد يكون له تأثير واضح». لسنوات، طُلب من النساء الحوامل الحد من تناول الكافيين لتقليل مخاطر الإجهاض أو الولادة المبكرة، لكن هذه الدراسة الجديدة تشير إلى أن النساء الحوامل اللواتي يستهلكن القهوة يصبحن أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من مشاكل سلوكية في وقت لاحق من الحياة، بحسب ما ورد في موقع «يو بي آي» الإلكتروني.