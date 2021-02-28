شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب «المريخ» من «الثريا» بعد غد ويمكن مشاهدته بالعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظاهرة فلكية مميزة تشهدها مصر بعد غدٍ، تتمثل فى وقوع كوكب المريخ بالقرب من عنقود نجوم الثريا؛ إذ سيفصل بينهما 2.6 درجة، وهو أقرب اقتران لهما منذ ثلاثين عامًا، فى مشهد لن يتكرر بنفس المسافة الظاهرية مرة أخرى حتى 4 فبراير 2038. المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، قال إنه سيكون من السهل رؤية كوكب المريخ بالعين المجردة على الرغم من خفوت لمعانه مقارنة بالأشهر الأربعة الماضية، موضحًا أنه يجب استخدام المنظار أو التصوير لرؤية عنقود نجوم الثريا قرب الكوكب الأحمر من داخل المدن.

وأضاف أن المريخ هو الكوكب الرابع من حيث الابتعاد عن الشمس، ويستغرق نحو سنتين من سنوات الأرض؛ ليصنع دائرة كاملة أمام الكوكبات النجمية فى دائرة البروج، لذلك عادة ما يلتقى المريخ بالثريا كل عامين، ومع ذلك- كاستثناء- فإن الاقتران القادم سيحدث فى العام المقبل- بدلاً من العام الذى يليه- فى 20 أغسطس 2022.

وأكد «أبوزاهرة» أنه لرصد اقتران المريخ بعنقود الثريا ستكون المناظير مثالية، فمن خلالها سيظهر المريخ والثريا فى نفس مجال الرؤية، مشيرًا إلى أن الحجم الكبير للثريا يعتبر مناسبًا للمناظير التى تكشف عن العديد من النجوم الخافتة المرتبطة بالعنقود النجمى، واحتوائها كلها فى منظر واحد. فى سياق آخر، كشفت الحسابات الفلكية، التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بدء فصل الربيع يوم السبت 20 مارس، فى الساعة 11 صباحًا و39 دقيقة بتوقيت مدينة القاهرة، ويستمر هذا العام 92 يومًا و17 ساعة و54 دقيقة.