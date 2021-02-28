شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين الأيروبكس تبطئ فقدان الذاكرة لكبار السن المصابين بـ"الزهايمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن التمارين الهوائية "الأيروبكس" قد تساعد في إبطاء فقدان الذاكرة لكبار السن الذين يعانون من مرض الزهايمر، وأجرى الباحثون بكلية ASU Edson للتمريض والابتكار الصحي، تجربة تحكم عشوائية تجريبية شملت 96 من كبار السن الذين يعانون من خرف ألزهايمر الخفيف إلى المتوسط.

تم اختيار المشاركين بصورة عشوائية إما لركوب الدراجات (دراجة ثابتة) أو تمارين التمدد لمدة ستة أشهر باستخدام مقياس تقييم مرض الزهايمر (ADAS-Cog) لتقييم الإدراك، كانت نتائج التجربة جوهرية.

تشير النتائج الأولية إلى أن تدخُّل التمارين الهوائية لمدة ستة أشهر قلل بشكل كبير من التدهور المعرفي مقارنة بالمسار الطبيعي للتغيرات لخرف ألزهايمر.

ومع ذلك، لم يجد الباحثون تأثيرًا متفوقًا للتمارين الهوائية على التمدد، والذي من المحتمل أن يكون بسبب الطبيعة التجريبية لتجربتنا.

تم وصف النتائج في مقال نُشر مؤخرًا بعنوان التأثيرات المعرفية للتمرينات الهوائية في مرض الزهايمر: تجربة عشوائية خاضعة للتحكم، في مجلة مرض الزهايمر the Journal of Alzheimer's Disease.



كبار السن

وتمارين الأيروبيكس يتم فيها تحريك عضلات الجسم بتكرارها وشدة خفيفة إلى متوسط ولمدة طويلة نسبياً.

جدير بالذكر أن مرض الزهايمر هو نوع من الخرف يسبب مشاكل في الذاكرة والتفكير والسلوك، عادة ما تتطور الأعراض ببطء وتسوء بمرور الوقت، وتصبح شديدة بما يكفي للتدخل في المهام اليومية.