شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الطلب على اختبارات كورونا قد يؤدي لتعرض الولايات المتحدة للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الخبراء أن انخفاض الطلب على اختبارات كورونا قد يؤدي لتعرض الولايات المتحدة للخطر، فقبل خمسة أسابيع فقط، كانت ولاية لوس أنجلوس تُجري أكثر من 350 ألف اختبار أسبوعي لفيروس كورونا، بما في ذلك في موقع ضخم للسيارات في ملعب دودجر، حيث تسابق العاملون في مجال الصحة لاحتواء أسوأ نقطة ساخنة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، والآن، أكد مسئولو المقاطعة إن الاختبارات قد قل الطلب عليها، كما أن أكثر من 180 موقعًا مدعومًا من الحكومة تعمل بثلث طاقتها فقط.





ووفقاً لموقع "ميديكال" قال الدكتور كليمنس هونج، الذي يقود عملية الاختبار في ولاية لوس أنجلوس: "إنه لأمر مروع كيف انتقلنا بسرعة من التحرك بسرعة 100 ميل في الساعة إلى حوالي 25".

بعد عام من النضال من أجل تعزيز الاختبارات، تشهد المجتمعات في جميع أنحاء البلاد انخفاضًا حادًا في الطلب على اختبارات كورونا، أو إغلاق مواقع الاختبار أو حتى محاولة إعادة الإمدادات.

يأتي الانخفاض في الفحص في لحظة مهمة من تفشي المرض: الخبراء متفائلون بحذر بأن كورونا ينحسر بعد مقتل أكثر من 500000 شخص في الولايات المتحدة، لكنهم قلقون من أن المتغيرات الناشئة يمكن أن تطيل الوباء.

قال هونج: "يأمل الجميع في الحصول على لقاحات سريعة وواسعة النطاق، لكنني لا أعتقد أننا في مرحلة يمكننا فيها إسقاط حذرنا حتى الآن ليس لدينا ما يكفي من الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة لاستبعاد زيادة أخرى".

وصلت الاختبارات في الولايات المتحدة إلى ذروتها في 15 يناير، عندما كان متوسط ​​البلد أكثر من مليوني اختبار يوميًا منذ ذلك الحين ، انخفض متوسط ​​عدد الاختبارات اليومية بأكثر من 28٪.

تراجع الانخفاض في جميع تدابير الفيروس الرئيسية منذ يناير، بما في ذلك الحالات الجديدة، ودخول المستشفيات والوفيات.

يقول المسئولون إن هذه الاتجاهات المشجعة، إلى جانب طقس الشتاء القاسي، ونهاية موسم السفر في العطلة، والتعب الوبائي والتركيز المتزايد على اللقاحات ، تقوض الاهتمام بالاختبار.

قال الدكتور ريتشارد بيسكاتور من قسم الصحة في ديلاوير، حيث انخفضت الاختبارات اليومية بأكثر من 40٪ منذ ذروة يناير: "عندما تجمع كل هؤلاء معًا ، ترى هذا الانخفاض". "الناس فقط لن يذهبوا إلى مواقع الاختبار، لكن الاختبار يظل مهمًا لتتبع واحتواء الفاشية.

مع وجود أكثر من 150 مليون جرعة لقاح جديدة من المقرر تسليمها بحلول أواخر مارس، من المرجح أن ينخفض ​​الاختبار أكثر مع قيام الحكومات المحلية بتحويل الموظفين والموارد إلى إعطاء اللقاحات.

قال الدكتور جيفري إنجل من مجلس الدولة وعلماء الأوبئة الإقليمية: "عليك أن تختار معاركك هنا". "يتفق الجميع على أنه إذا كان لديك ممرضة صحة عامة واحدة، فسوف تستخدم هذا الشخص للتطعيم وليس للاختبار."

وتابع بعض الخبراء إنه يجب على البلاد مضاعفة الاختبارات لتجنب اندلاع متغيرات فيروسات التاجية التي انتشرت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأماكن أخرى.