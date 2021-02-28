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القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نشرت فى مجلة الحدود في التغذية - Frontiers in Nutrition، أن فيتامين ب 6 يساعد فى الوقاية من فيروس كورونا، يأمل عالم الغذاء ثانوتشابورن كومرونجسي أن تكون هي الخطوة الأولى في إظهار إمكانات فيتامين B6 في تقليل احتمالات عواصف السيتوكين، وفقًا لموقع ميدكال إكسبريس medicalxpress.



قد يساعد فيتامين ب 6 في منع العواصف الخلوية لـ فيروس كورونا

قال كومرونجسي، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات العليا المتكاملة بجامعة هيروشيما العلوم بدولة اليابان، في الآونة الأخيرة، نشر العديد من العلماء أوراقًا تتعلق بدور النظام الغذائي والمغذيات في الحماية من فيروس كورونا ومع ذلك، فإن عددًا قليلاً جدًا من العلماء يهتمون بالدور المهم لفيتامين B6".

أشارت الدراسة إلى إلى أدلة متزايدة تظهر أن فيتامين ب 6 يمارس تأثيرًا وقائيًا ضد الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري عن طريق قمع الالتهاب والأمراض الالتهابية والإجهاد التأكسدي وإجهاد الكربونيل.

أوضح كومرونجسي أن الجلطة (تخثر الدم) وعاصفة السيتوكين (الالتهاب المفرط) قد تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشدة فيروس كورونا، تحدث عواصف السيتوكين عندما ينتقل الجهاز المناعي إلى مستوى مفرط ويبدأ في مهاجمة حتى الخلايا السليمة وفي الوقت نفسه ، يمكن لجلطات الدم المرتبطة بـ بفيروس كورونا أن تسد الشعيرات الدموية وتضر بالأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين والكبد والكلى.

جدير بالذكر أن فيروسات كورونا والإنفلونزا من بين الفيروسات التي يمكن أن تسبب إصابات رئوية مميتة والوفاة من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في جميع أنحاء العالم، وتثير الالتهابات الفيروسية عاصفة خلوية تؤدي إلى التهاب الخلايا البطانية في الرئة وتسلل العدلات وزيادة الإجهاد التأكسدي.

أضف إلى ذلك أن فيتامين ب 6 من العناصر الغذائية المعروفة المضادة للتخثر والالتهابات، يرتبط النقص في هذا الفيتامين أيضًا بوظيفة المناعة المنخفضة وزيادة التعرض للعدوى الفيروسية.واستكشفت الدراسات حتى الآن فوائد الفيتامينات D وC والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم في تقوية الاستجابة المناعية ضد فيروس كورونا.