شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح مهمة لتجنب ارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة على أهمية، الالتزام بالنمط الغذائي الصحي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي عش بصحة، إنه يمكن الوقاية من مشاكل ارتفاع ضغط الدم من خلال التالي: – تجنب التدخين – قلل من الطعام الغني بالدهون المشبعة – مارس الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً الملح وضغط الدم وفي وقت سابق، نصح د. عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية مرضى الضغط بالحصول على الملح من البدائل الطبيعية. وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”، يُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم أن يقلل المصابين بالضغط من تناول الملح بما لا يزيد عن 1500 ملليغرام (=ملعقة صغيرة)، والبدائل من الأعشاب والتوابل متعددة، منها: • الثوم • الفلفل • الكركم • القرفة

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