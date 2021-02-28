خبير مناعة يتحدى ميركل: هل تتلقين لقاح كورونا على الهواء؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطال الشكوك لقاح استرازينيكا ويطعن الكثير في فاعليته في حماية كبار السن من كورونا، ما يعطل عملية التطعيم في ألمانيا.

وأمام هذا الوضع الملتبس، دعا أحد أهم خبراء المناعة في ألمانيا، السبت، المستشارة أنجيلا ميركل، إلى تلقي لقاح استرازينيكا في بث مباشر على التلفزيون.



وقال عالم المناعة كارستن واتزل، الأمين العام للجمعية الألمانية لعلم المناعة في تصريحات صحفية: "إذا تلقت ميركل اللقاح على الهواء مباشرة، سيكون ذلك رائعا".

وتابع: "يجب أن تكون المستشارة مثالا يحتذى وتزيل الشكوك حول هذا اللقاح".

وأضاف: "ستصدر الجمعية الألمانية لعلم المناعة بيانا الأيام المقبلة، تعلن فيه بوضوح الحقائق التي تؤكد أن اللقاح آمن وفعال لكبار السن"، لكنه طالب السياسيين بـ"لعب دور فعال في دفع المواطنين لتلقي اللقاح".

ويقتصر استخدام استرازينيكا في الوقت الحالي على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما في ألمانيا، لكن من المنتظر أن تسمح لجنة التطعيم الوطنية باستخدام اللقاح للفئات الأكبر سنا، خلال الفترة المقبلة، وفق الخبير نفسه.

وبسبب الشكوك في فاعلية التلقيح واتباع ألمانيا استراتجية تطعيم كبار السن أولا، تتراكم 1.7 مليون جرعة من استرازينيكا في مخازن البلاد في الوقت الحالي، نظرا لرفض هذه الفئات التلقيح به بعد تقارير إعلامية تحدثت عن عدم فاعليته لهذه الفئات العمرية.

ولم ترد المستشارية الألمانية على مقترح الخبير الألماني تلقي هذا اللقاح على الهواء، حتى الآن.