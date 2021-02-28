شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح سبوتنيك الروسى يثبت فعاليته للحماية من طفرات فيروس كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باحثون، إن تجربة روسية أثبتت فعالية لقاح سبوتنيك Sputnik V للحماية من الطفرات الجديدة لفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

في الشهر الماضي، أمر الرئيس فلاديمير بوتين بمراجعة اللقاحات الروسية المنتجة بحلول 15 مارس للتأكد من فعاليتها ضد المتغيرات الجديدة التي تنتشر في أجزاء مختلفة من العالم.

قال دينيس لوجونوف، نائب مدير مركز Gamalya الذى قام بتطوير لقاح سبوتنيك أظهرت دراسة حديثة أجراها المركز، إن لقاح سبوتنيك Sputnik V يعمل بشكل جيد للغاية ضد طفرات فيروس كورونا الجديدة، بما في ذلك سلالات فيروس كورونا في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا"، حيث أنه من المتوقع نشر نتائج التجربة قريبًا، لكن هذا كان أول مؤشر على كيفية سير الاختبارات.

وأضافت وكالة تاس الروسية، يستخدم ما يسمى لقاحات ناقلات الفيروس مثل سبوتنيك Sputnik V واللقاح الذى طورته أسترازينيكاAstraZeneca فيروسات معدلة غير ضارة كمركبات أو نواقل لنقل المعلومات الجينية التي تساعد الجسم على بناء مناعة ضد عدوى كورونا المستقبلية.

قال لوجونوف: "نعتقد أن اللقاحات القائمة على ناقلات الأمراض هي في الواقع أفضل لإعادة التطعيم في المستقبل من اللقاحات المعتمدة على منصات أخرى، ومناعة النواقل ليست مشكلة جديدة ولكنها خضعت لفحص متجدد حيث تتوقع الشركات بما في ذلك جونسون Johnsonأن لقاحات كورونا المنتظمة، مثل لقاحات الإنفلونزا السنوية، قد تكون ضرورية لمكافحة المتغيرات الجديدة من فيروس كورونا التاجي.