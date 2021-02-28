كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 04:39 مساءً - تترقب الأم دائما تطورات مولودها خاصة في السنة الأولى من عمره ففي كل شهر يمر المولود بتطورات وتغيرات مهمة فماذا عن الرضيع في الشهر السابع؟ ما هي التغيرات التي ستطرأ عليه في هذا الشهر؟ وفقا لموقع What To expect فان الرضيع في الشهر السابع يمر بالتطورات التالية:

- ينام لمدة 11 ساعة في الليل وربما بدون انقطاع بالإضافة الى انه قد ينام لفترتين خلال النهار يتراوح مجموعها ما بين ثلاث الى أربع ساعات.

ينام لمدة 11 ساعة تقريباً

- يتناول ما بين 24 الى 30 أونصة من حليب الثدي أو الحليب الصناعي في اليوم

- يحتاج ما بين 4 الى 9 ملاعق يوميا من الرز أو القمح المطحون أو المهروس بالإضافة الفواكه والخضر.

- يحتاج الرضيع من ملعقة الى 6 ملاعق من غذاء يحتوي على البروتين يوميا.

- يبدأ الرضيع بالانقلاب على ظهره وبطنه.

- يبدأ بالزحف

يبدأ بالزحف

- يحب إعادة فعل نفس التصرفات فمثلا تجدينه يمسك باللعبة ويرميها ثم يمسكها ويعيد رميها وهكذا.

- يستطيع نقل شيء يمسكه من يد لأخرى

- يستطيع الوقوف على قدميه وأنت ممسكة به.

- يستطيع الإمساك بقدح والشرب منه

- يمر بمرحلة التسنين في هذه الفترة

يتناول الطعام

- يقوم بعده تعابير في وجهه

- يتمكن من الجلوس بدون مساعدة

- يستطيع الرؤية بوضح في أرجاء الغرفة

- بإمكانه التمييز بين الوجوه المألوفة وغير المألوفة