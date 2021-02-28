أسباب تعصر وشد الطفل الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 04:39 مساءً - غالباَ ما تشعر الأم بالقلق من حركات الرضيع الصغير، فهو يعصر نفسه وكأنه سوف يصبح مثل الكرة، ويشد على ساقيه الصغيرتين، وربما يشد جسمه الصغير بحيث تخاف الأم على عظامه الرقيقة، ولا تدري الأم سبب تعصر وشد الرضيع بهذه الصورة، ولكن الدكتورة حنان عبد الله، إستشارية الأطفال وحديثي الولادة تشير إلى أهم أسباب تعصر وشد الرضيع كالآتي.

الرغبة في الحمل

يريد أن تحمله أمه

يشعر الرضيع بالرغبة في أن تحمله أمه، ويريد ان يبقى بجوارها ويشم رائحتها التي يعرفها ويميزها طيلة الوقت، ولأنها قد تنشغل عنه، فهو يبكي ويعصر نفسه، ويشد على عضلاته وكأنه يتمطى حتى تخاف الأم عليه وتحمله، إذن لا داعي للقلق عزيزتي الأم من هذه الحالة، فسوف تلاحظين أنه يسكت ويستكين بمجرد حمله.

شعوره بالمغص

شعوره بالمغص

المغص والغازات، والانتفاخ وألم البطن، كل هذ الأعراض التي تصيب الجهاز الهضمي للصغير كفيلة بان تجعله يعصر جسمه ويشده، فهو يشعر بهذه المشاعر والأعراض في الشهور الأولى من عمره لعدم اكتمال جهازه الهضمي، فهو لم يعتد على هضم الحليب أو الطعام الخارجي بعد، ويمكن أن تزداد الحالة سوءَ وتضطر الأم لاستخدام مهدئات المغص التي يصفها الطبيب لكي يخلد الرضيع للنوم.

كثرة الملابس

ينزعج من كثرة الملابس

لا تعتقدي أن الرضيع لا يشعر، فانت تضعين فوق جسمه عدة قطغ، بالإضافة إلى الأغطية الثقيلة، فهو يشعر بالانزعاج مثل الكبار، ويريد أن يشعر بالحرية في الحركة، ولذلك فهو يشد ويعصر جسمه، ويجب أن تخففي ملابسه لكي يسترخي.

في حال الإمساك

ينزعج من الامساك

يعتبر الامساك من الأمور المزعجة للصغير، ويصاب بها كثيراَ في الشهور الأولى، وخاصة في حال تناول الحليب الصناعي كما أنه لا يشرب الماء وتكون حركة الأمعاء بطيئة، والامساك يسبب له حالة من التعصر والشد، ولا يمكن علاجها بالأدوية دون استشارة الطبيب.

حرارة الجو

يحمر وجهه بسبب الحر

في حال شعور الرضيع بحرارة الجو وعدم توفر وسيل لتبريد المكان، فسوف تلاحظين أنه يعصر نفسه وكأنه يريد الخروج من ملابسه، كما يبكي ويحمر وجهه ، ويشد على عضلاته، ويجب أن يحصل على حمام دافيء، وتبريد المكان لكي يشعر بالراحة، واختاري له الملابس القطنية، وغرفة باردة تطل على شباك مفتوح بدون أن يضر بصحته، ويجب أن تغيري نظرتك واعتقادك أن الرضيع لا يشعر بالجو سواء كان حاراَ أو بارداَ.

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