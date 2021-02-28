بيروت - نادين محمد - من المهم ان اتشارك تجربتي مع رجيم ماء الورد مع كل من ترغب في خسارة الوزن الزائد بسرعة وفي نسف الدهون التي تتراكم لديها في البطن والارداف وحتى الذراعين. فأنا اعلم ان هذا الماء يحتوي على الكثير من المكونات المغذية والخصائص التي يمكن ان تساعد على الحفاظ على وزن صحي. ولهذا قررت تعلم بعض الوصفات الصحية التي تحتوي عليه وعلى مكونات طبيعية اخرى والتي تساعد على استعادة الرشاقة في مدة غير طويلة. وهذه تفاصيل تجربتي مع رجيم ماء الورد لنسف الدهون الصعبة.





فوائد الرجيم

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قبل بدء تجربتي مع رجيم ماء الورد لنسف الدهون الصعبة، قررت الاطلاع على فوائده وهي كثيرة. وهذا ما عرفته.

- يساعد على التخلص من الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة.

- يخلص الجسم من السوائل المحتبسة فيه من خلال تعزيز عملية ادرار البول.

- يعززالدورة الدموية وهذا يعني انه يسهل عملية امداد كل اعضاء الجسم كما البشرة بالاوكسيجين الضروري لوظائفها وصحتها.

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- يحد تناوله الاصابة بالامساك المزعج المتكرر لأنه يعمل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي وعلى تسهيل عملية المرور المعوي.

- يمد الجسم بالفيتامينات وبالرطوبة التي يحتاج اليها لحسن سير وظائفه الحيوية.

- يحتوي هذا الماء على الفلافونويدات المفيدة جداًوالضرورية للجسم.

- يعتبر مصدراً مهماً للفيتامين C الذي يعمل كمضاد للأكسدة يخلص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

- يساعد تناول وصفاته على الشعور بالشبع وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات. وهذا ما يعني انه يسرع عملية خسارة الوزن الزائد.



افضل الوصفات

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لكي أتمكن من تطبيق رجيم ماء الورد بنجاح حرصت على تعلم تحضير بعض الوصفات المفيدة. ولا بد لي من اتشاركها مع الجميع، علماً انها سهلة جداً.

ماء الورد والخل



المقادير



ملعقة طعام من ماء الورد

ملعقة طعام من خل التفاح

كوب من الماء

الخطوات



1 يضاف ماء الورد الى الماء.

2 يضاف خل التفاح وتمزج المكونات جيداً حتى تتحول الى مزيج متجانس.

وقد حرصت على تناول كوبين من المشروب في الصباح على الريق يومياً وفي المساء قبل النوم. وفي موازاة ذلك تناولت 3 وجبات اساسية صحية خالية من الدهون الضارة.



ماء الورد والليمون

المقادير



3 ملاعق طعام من ماء الورد

ملعقة طعام من عصير الليمون

الخطوات

1 يضاف ماء الورد الى كوب من ماء الشرب.

2 يضاف بعد ذلك عصير الليمون وتمزج المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس. التزمت بتناول 3 اكواب من هذا المشروب قبل 30 دقيقة من موعد كل وجبة مع اعتماد برنامج حياة صحي.

شاي ماء الورد

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المقادير



كوب من بتلات الورد الجوري

3 اكواب ماء

معلقة وسط من العسل الطبيعي



الطريقة



1 تغسل البتلات جيداً من اجل تخليصها من الغبار وبقايا المبيدات.

2 توضع البتلات مع الماء على النار حتى الغليان. بعد ذلك يترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

3 ينزع الخليط عن النار ويصفى الماء.

وقد استفدت من تناول هذا الشاي الى حد كبير. فهو يحتوي على الكثير من الفوائد.

- يساعد على الحد من حدوث الاضطرابات الهضمية.

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- يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين C الذي يعمل كمضاد للأكسدة اي انه يخلص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

- يحارب التوتر والاكتئاب.

- يساهم في تحسين وظائف الكبد ومقاومة الانسولين.

- يعمل على حماية صحة القلب. ولهذا لم اتردد في شرب هذا الشاي في بعض الاحيان مرة يومياً لأن هذا قاعدة اساسية من قواعد تجربتي مع رجيم ماء الورد.

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