هل يحميك ارتداء النظارات من COVID-19؟ 

بيروت - نادين محمد - من الممكن أن ينتشر الفيروس التاجي من خلال العيون. هل يمكن أن يقلل ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة من خطر الإصابة بالعدوى؟

هل تحمي النظارات من مرض كوفيد -19، أم تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض؟ ماذا عن ارتداء العدسات اللاصقة؟ كانت الأشهر القليلة الأولى من جائحة COVID-19 مربكة للأشخاص الذين يرتدون العدسات التصحيحية.

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مرتدو العدسات اللاصقة

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أولاً، قالت جمعية وطنية لطب العيون إن مرتدي العدسات اللاصقة يجب أن يتحولوا إلى النظارات إذا استطاعوا، لتجنب انتشار العدوى عن طريق لمس عيونهم.

في وقت لاحق، قال تعليق في مجلة طبية إن ارتداء النظارات قد يزيد من خطر الإصابة بـ COVID-19، لأن مرتديها يلمسون وجوههم لضبط إطاراتهم خلال النهار.

في سبتمبر 2020، نُشرت دراسة بناءً على بيانات من مستشفى Suizhou Zengdu في Suizhou، الصين، على بعد حوالي 90 ميلاً من ووهان، حيث تم الإبلاغ عن الفيروس لأول مرة.

ارتداء النظارات

لاحظ الباحثون أن عدداً أقل من الأشخاص الذين يدخلون المستشفى مصابين بـCOVID-19 يرتدون النظارات أكثر مما كان متوقعاً بناءً على النسبة المئوية للبالغين في الصين الذين يرتدون نظارات. ووجدت الدراسة أن ارتداء النظارات طوال اليوم يقي الناس من الإصابة بعدوى كوفيد -19.

تقول مارلين دوراند، مديرة الأمراض المعدية في Mass Eye and Ear في بوسطن، وأستاذ طب العيون في كلية الطب بجامعة هارفارد إن حماية العين ساعدت في تقليل خطر الإصابة بعدوى COVID-19، على الرغم من أن الدراسة وجدت أن حماية العين لم تكن فعالة مثل الابتعاد أو ارتداء قناع.

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هل العين تحمي من كوفيد 19؟

أراد فريق Johns Hopkins معرفة ما إذا كانت الخلايا الموجودة في أنسجة العين تحتوي على البروتينات التي تسمح لـ SARS-CoV-2 بالدخول. قاموا بجمع عينات الأنسجة من المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية في العين ومن الجثث للتحقق من وجود هذه البروتينات الرئيسية: ACE2 وTMPRSS2. تم العثور على كليهما على سطح العين.

وخلص الباحثون إلى أن العيون معرضة بالفعل للإصابة بـSARS-CoV-2. مما يعني أنه يمكنك الحصول على COVID-19 من خلال عينيك؛ لأن أعيننا مرتبطة بأنوفنا وحلقنا من خلال قنواتنا الدمعية. ويقول: "يمكن أن يكون انتقال العدوى مباشراً بشكل أكبر عن طريق فرك العين ولمس الأنف".

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النظارات وCOVID؟

أكد الباحثون أن النظارات قد توفر الحماية من شخص ما يعطس في وجهك، لكن بخلاف ذلك، لا يعتقد أن النظارات توفر فائدة كافية من الفيروس لمرتدي العدسات اللاصقة؛ لأن مرتدي العدسات اللاصقة غير المعتادين على النظارات قد يتلاعبون بنظاراتهم أكثر، مما يزيد من احتمالات نقل الفيروس من أيديهم إلى وجوههم. يقول دوه إنه من المهم لمرتدي العدسات اللاصقة أن يغسلوا أيديهم بعناية قبل إدخال أو إزالة العدسات اللاصقة، وهو شيء يجب عليهم فعله على أي حال.

بينما تغطي العدسات اللاصقة جزءاً من العين، فإنها لا تغطي ما يكفي من العين للمساعدة في منع عدوى COVID-19.

خلاصة القول هي أن أفضل التدابير الوقائية ضد COVID-19 هي التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وغسل اليدين، حسب دوه. التزم بهذه الأشياء ويجب أن تكون محمياً جيداً، وما إذا كنت ترتدي النظارات أو العدسات اللاصقة أو لا يجب أن تحدث فرقاً كبيراً في صحتك.

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