شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتضرر المستخدم من خلاف فيس بوك وآبل؟.. خبير يكشف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث وليد حجاج خبير أمن المعلومات، عن كيفية تأثر المستخدم العادي بالخلاف الذي نشب مؤخرًا بين شركة فيس بوك وشركة آبل وما إذا كان سيتضرر أم لا، بسبب الخدمة الجديدة التي ستقا الأخيرة خلال الفترة المقبلة.

وقال «حجاج» خلال مداخلة في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، «إن المنطق يدعوا المستخدم العادي لاستخدام الجزء الذي يخدمه من كل تطبيق أو نظام تشغيل ولكن بدراية، بمعنى أنه إذا أراد المستخدم التعامل مع جهاز يعمل بنظام الأندرويد أو ios فليس هناك مشكلة ولكن مع الإلمام بكيفية التعامل السليم مع كل نظام وإدراك مزاياها وعيوبها حتى يتجنب المخاطر».

وأضاف: «على سبيل المثال عندما أعلن واتساب التحديث الجديد الخاص بالخصوصية، أقدم البعض على مسحه، بينما احتفظ البعض الآخر به مع تحجيم استخدامها له لتجنب الخطر».

وأكد أنه يمكن استخدام أي نظام مريح بالنسبة للمستخدم وأنه ليس هناك نظام معين مرفوض استخدامه، ولكن الأمر يرجع للاعتدال في الاستخدام لتجنب ثغرات الخطر الخاصة بكل نظام، لتحقيق الاحتياجات التي يرغب بها دون ضرر.

أوضح «الخدمة الجديدة التي ستضيفها شركة آبل هي ليست تطبيق ولكنها خدمة جديدة يتم إضافتها لنظام التشغيل»، لافتًا إلى أن مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي هم فئة كبيرة جدًا والنظام الأكثر شيوعًا بينهم هو الآندرويد والذي يعد متوفرًا بشكل كبير لذلك يمكننا القول أن شركة فيس بوك ستقل أرباحها بسبب خدمة شركة آبل الجديدة، ولكن دون خسارة مادية.