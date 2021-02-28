شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا توصى بإعطاء لقاح أسترازينيكا لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لجنة اللقاحات في ألمانيا إن دولته تدرس التوصية بجرعة لقاح كورونا من "أسترازينيكا" AstraZeneca لمن هم فوق 65 عامًا بعد أن أظهرت دراسة أنها فعالة بين كبار السن، وفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس".





وقال توماس ميرتنز، الذي يرأس لجنة اللقاحات المعروفة باسم STIKO، للتلفزيون الألماني العام ZDF عندما سئل عما إذا كان يمكن الموافقة على إطلاق النار من الشركة البريطانية السويدية للجميع بعد البحث الأخير: "هذا ممكن وسنفعله".

وأوضح إن اللجنة "ستنشر قريبًا توصية جديدة محدثة"، مضيفًا أنه ينتظر تفاصيل من مؤلفي الدراسة التي أجريت في اسكتلندا.

قبل شهر، قالت اللجنة إنها كانت توصي باستخدام لقاح Oxford-AstraZeneca فقط لمن تقل أعمارهم على 65 عامًا بسبب عدم كفاية البيانات حول فعاليته على كبار السن.

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، الجهة المنظمة للاتحاد الأوروبي، بجرعة AstraZeneca للبالغين من جميع الأعمار.

وناشد الأطباء ومسئولو الصحة العامة الألمان لتناول لقاحاتAstraZeneca، وثبت أن AstraZeneca فعال بنسبة 60 % في التجارب، بينما تشير الدراسات إلى حوالي 95 % من فعالية لقاحات Pfizer / BioNTech و Moderna.

ومع ذلك، فإن ميزة اللقاح البريطاني لا تتطلب تخزينًا شديد التجميد، مع وجود ثلاجة عادية كافية.

وجدت الدراسة الأخيرة التي أجرتها جامعة إدنبرة أنه بحلول الأسبوع الرابع بعد تلقي الجرعة الأولية، قلل لقاح فايزر من خطر دخول المستشفى بكورونا بنسبة تصل إلى 85 %.

خفض لقاح Oxford-AstraZeneca الخطر بنسبة 94 %.

ووجدت أيضًا أن التطعيم كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 81 % في مخاطر دخول المستشفى في الأسبوع الرابع بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا وأكثر، عندما تم الجمع بين نتائج اللقاحين.