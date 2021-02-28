شكرا لقرائتكم خبر عن الفواكه الغنية بالسكر قد تضر صحتك حال الإفراط فى تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من تناول الفاكهة هو أمر صحى، إلا أن هناك بعض الأنواع من الفواكه التي تحتوى على كميات من السكر والتي تضر بوزنك ومستويات السكر في الدم، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، تحتوي جميع الفواكه تقريبًا على سكر الفواكه الطبيعي، لكن بعضها يكون بشكل أكبر من البعض الآخر، كما أن السكر الذي تحصل عليه من الفاكهة أقل بكثير مما تحصل عليه من الأطعمة المحلاة.

وستساعدك معرفة الفواكه الغنية بالسكر، فى التحكم في حجم حصتك من أنواع الفاكهة مما يساعدك على إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ويساعدك أيضًا على التحكم في وزنك.

أنواع الفاكهة التي تحتوى على السكرالمانجو:

هذه الفاكهة مليئة بالألياف والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، لكن حبة واحدة من المانجو فقط يأتي مع 45 جرامًا من السكر.

الكرز:

الكرز فواكه صحية للغاية غني بمضادات الأكسدة، لكن كوبًا واحدًا من الكرز يمنحك حوالي 23 جرامًا من السكر.

البطيخ:

تحتوي قطعتين متوسطتي ​​الحجم من هذه الفاكهة على حوالي 17 جرامًا من السكر.

العنب:

من الفواكه اللذيذة والصحية إذا كنت تعاني من الإمساك، لكن كوبًا واحدًا من العنب يمنحك حوالي 23 جرامًا من السكر.

الكمثرى:

يعتقد الكثير من الناس أن هذه فاكهة قليلة السكر، لكن قد تكون مخطئًا، حيث تحتوي حبة متوسطة الحجم من الكمثرى على حوالي 17 جرامًا من السكر.