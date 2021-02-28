شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات منزلية للتخلص من رائحة الفم الكريهة..أبرزها تناول البرتقال ومضغ العرقسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينزعج معظم الناس من رائحة التنفس الكريهة، لذلك يجب مواجهة هذه المشكلة التى يكون سببها أحيانًا عدم القدرة على تنظيف الفم بشكل صحيح أو وجود عدوى باللوزتين أو التهاب فى الجيوب الأنفية أو التهاب الحلق أو نزيف اللثة وغيرها مما يسبب هذه الرائحة التى تزعجك ومن حولك.

فى كثير من الأحيان تتأثر الصحة العقلية أيضًا بسبب رائحة الفم الكريهة، حيث يخجل الكثير من الناس من هذه المشكلة لأنهم يشعرون أنهم منبذون ممن حولهم بسبب هذه الرائحة، فإذا كنت تشعر بالانزعاج من هذه الرائحة يمكنك التخلص منها عن طريق اتباع بعض العلاجات المنزلية للسيطرة عليها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. 4 خطوات يمكنك القيام بها فى المنزل لإزالة رائحة الفم الكريهة: 1- ثمار الحمضيات

تحتوى ثمار الحمضيات مثل الليمون والبرتقال وغيرها على حمض يساعد على منع نمو البكتيريا فى الفم والتى تسبب الرائحة الكريهة، لذلك يمكن خلط القليل من الملح مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو البرتقال، ثم نضعه لفترة فى الفم قبل النوم ليلاً ثم شطفه جيدً، سيؤدى ذلك إلى القضاء على رائحة الفم، كما يمكنك أيضًا مضغ قشر الليمون والبرتقال لتحقيق نفس الهدف.

2- خل التفاح

فوائد خل التفاح لا تعد ولا تحصى، حتى أنه يمكن استخدامه للقضاء على رائحة الفم الكريهة، حيث يعمل خل التفاح كمطهر يقضى على البكتيريا الموجودة فى الفم ومن ثم تخفيف رائحة الفم الكريهة عن طريق شرب ملعقة واحدة من الخل قبل تناول الطعام.

3- القرنفل

يتمتع القرنفل بخصائص لإزالة الرائحة الكريهة من الفم سريعًا، عن طريق تحميص القرنفل ثم امتصاصه أو مضغه.

4- العرق سوس

يمكنك مضغ العرق سوس يوميًا للتخلص من مشكلة الرائحة الكريهة للفم.