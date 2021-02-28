ليبيا تتعاقد على 12 مليون جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة وصول الدفعة الأولى أواخر الشهر المقبل.

وقال رئيس اللجنة العلمية والاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، خليفة البكوش، في تصريحات صحفية، إن بلاده تعاقدت مع 4 شركات لاستيراد 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا (لم يسمها)، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى تصل نهاية شهر مارس/آذار.

أسباب التأخير

وطمأن المسؤول الليبي مواطنيه بقرب وصول التطعيمات، عازيًا أسباب التأخير، إلى الإغلاق الذي فُرض من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا الاتفاق على أن يتولى المركز الوطني لمكافحة الأمراض التطعيمات لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال، وبالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية ووزارة الصحة.

وأشار إلى أنه سيتم فتح التسجيل بمنظومة التطعيمات ضد كورونا، في بداية شهر مارس/آذار المقبل.

تنظيم حملة

من جانبه، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن المركز سينظم حملة لتوزيع اللقاحات على المواطنين، فور وصولها، مؤكدًا تجهيز منظومة عمل لتنظيم آلية توزيع اللقاحات وتسجيل الراغبين باللقاح حسب الفئات المحددة، إضافة لتوفير معلومات كافية حول اللقاحات.

وتعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، قبل أيام، بتوفير لقاح كورونا في ليبيا، في أسرع وقت ممكن، للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره.

وكانت النقابة العامة للأطباء في ليبيا، عبرت في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، عن استيائها من تأخر وصول لقاح كورونا إلى البلاد، مطالبة بتقديم المتورطين للمحاكمة العاجلة.





وأكدت نقابة أطباء ليبيا، أن تأخر وصول لقاح كورونا إلى ليبيا حتى الآن، بسبب "صراع المسؤولين ودواعش المال العام" على النسب التي سيتحصلون عليها من توريد اللقاح.

وتشهد ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل إلى 132 ألفًا و485 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2174 وفقًا لآخر إحصائية نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الجمعة.

طفرة لندن

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت حكومة السراج، أنفقت أكثر من مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا، خصص منها 632 مليون دينار لصالح

وصنفت تقارير للأمم المتحدة، صادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، ليبيا بالمركز الثاني في أفريقيا من حيث معدل الوفيات بفيروس كورونا نسبة إلى عدد السكان.