فوائد وأضرار فاكهة "الباشن " للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 10:42 صباحاً - الفلورا أو "الباشن فروت" أو فاكهة الحب كما تسمى في بعض الدول، لها فوائد غذائية خيالية، فهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، كما أنها تحوي على المعادن والفيتامينات والعديد من العناصر الغذائية المنشطة، وعادة ما تنصح بها الحوامل.

الفوائد والأضرار تعرضها، الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center

الوقاية من الإمساك

تحمي من الإمساك

تحتوي فاكهة "الباشن فروت" على الكثير من المعادن والألياف والفوائد الصحية الضرورية واللازمة لصحة المرأة الحامل. لهذا فهي تساعد على وقايتها من الإصابة بالإمساك خلال فترة الحمل وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الألياف والتي تقلل أيضا من فرصة الإصابة بالبواسير.

الحد من تورم القدمين وسكر الحمل

تحمي من سكر الحمل

تعتبر هذه الفاكهة من مدرات البول التي تساعد الجسم في التخلص من جميع السموم التي توجد بداخله عن طريق البول بالإضافة إلى ذلك فإنها تساعد في الحد من تورم القدمين والساقين لدى المرأة الحامل.

وفي حالة إصابة المرأة بالمرض السكري خلال فترة الحمل فإن هذه الفاكهة تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

تحافظ على نضارة البشرة

نضارة البشرة

تساعد فاكهة "الباشن فروت" على الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها وبالتالي تقلل من ظهور علامات الكلف والبقع الداكنة التي تظهر في مناطق مختلفة من جسم

المرأة الحامل نتيجة التغييرات الهرمونية التي تتعرض لها خلال فترة الحمل.

تحمي من العدوى البكتيرية

العدوى البكتيرية

تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تساعد في الحد من إصابة المرأة الحامل بالعديد من الأمراض والعدوى البكتيرية والفيروسية خلال فترة الحمل.

تحمي من التوتر

تحمي من التوتر

تزود جسم الحامل بالطاقة والحيوية والنشاط وبالتالي تساعد في التخلص من الشعور بالقلق والتوتر والإرهاق خلال فترة الحمل.

نمو الجنين

تساعد في نمو الجنين

تحافظ على صحة اللثة والأسنان لدى المرأة الحامل بالإضافة إلى ذلك فإنها تعمل على نمو عظام الجنين بشكل سليم. وتدعم جهازه العصبي، بالإضافة إلى ذلك فإنها تساعد في الحد من إصابته بالتشوهات الخلقية.

أضرار "الباشن فروت" على الحامل

أضرار الباشن فروت

وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب على المرأة الحامل عدم الإفراط في تناول فاكهة الباشن فروت لأنها في بعض الأحيان تؤثر على صحة الجنين بشكل سلبي وتتسبب في حدوث التسمم الغذائي خلال فترة الحمل. وربما الدوخة والغثيان والدوار وتسارع دقات القلب.