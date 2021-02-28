شكرا لقرائتكم خبر عن «العمار» يوضح 4 وسائل لتقوية الجهاز المناعي(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار عن 4 عوامل رئيسية لتقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح “العمار”، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن التغذية السليمة من خلال تناول الخضروات والفاكهة تعزز الجهاز المناعي وأضاف أن ممارسة الرياضة والنوم ساعات كافية والابتعاد عن القلق والتوتر، تؤدي إلى تقوية الجهاز المناعي، وتحافظ على صحة الجسم من الأمراض.

كانت هذه تفاصيل خبر «العمار» يوضح 4 وسائل لتقوية الجهاز المناعي(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.