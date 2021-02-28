بيل جيتس يحذر من بيتكوين.. ويوجه رسالة لأتباع "إيلون ماسك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا بيل جيتس إلى تجنب الاستثمار في بيتكوين، قائلا: تقلباتها لا تقلق إيلون ماسك لكنها مصدر قلق لأتباعه من صغار المستثمرين.

وساهمت التصريحات المؤيدة لـ"بيتكوين" من جانب الملياردير، إيلون ماسك، في تسجيل العملة ارتفاعا صاروخيا مؤخرا.



وقال الملياردير الأمريكي بيل جيتس موجها كلامه للمستثمرين في بيتكوين: "يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالا بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين"، وفق مقابلة مع "بلومبيرج".

أضاف جيتس قائلا: "تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك الذي يمتلك الكثير من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين".

كان جيتس قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لم يستثمر في الـ"بيتكوين"، لافتا إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية.





وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطا محموما هذا العام إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول عل محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في العملة المشفرة هذا الشهر، في رفع قيمة "بيتكوين" فوق 50 ألف دولار، لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بيتكوين.





خسائر ضخمة

وخسرت العملات الرقمية أكثر من 90 مليار دولار خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية التراجع الحاد لسعر "بيتكوين".

ووفق منصة "كوين ماركت كاب" هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 6% خاسرة نحو 90.8 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت من مستوى 1523.3 مليار دولار في تعاملات الجمعة، إلى نحو 1432.5 مليار دولار في تعاملات صباح أمس السبت.

وسجلت بيتكوين خسائر أسبوعية بنسبة 15.94% لتستقر في تعاملات أمس عند مستوى 46672 دولارا، وهوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 871.6 مليار دولار.

وقفزت بيتكوين ما يزيد عن 60% منذ بداية العام الجاري، لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 58 ألفا و354 دولارا هذا الشهر، إذ تبنت شركات رئيسية مثل تسلا وماستركارد العملات المشفرة.