شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان البروستاتا..حرقان "البول" علامة مبكرة على الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان البروستاتا هو مرض يصيب الرجال ويميل إلى التطور ببطء مما يعني أنه قد لا تكون هناك علامات لسنوات عديدة، لذلك من المهم اكتشاف الأعراض عند ظهورها، حيث يعتبر الشعور بحرقان فى البول أحد أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بهذا المرض، وفقًا لموقع "express".

تشير مراكز علاج السرطان فى أمريكا إلى أن غدة البروستاتا تقترب من المثانة لذلك قد يصاحب الإصابة بمرض سرطان البروستاتا ظهور بعض الأعراض المتعلقة بالجهاز البولى خاصة فى المراحل المبكرة، ويتوقف الأمر أيضًا على حجم وموقع الورم المتواجد فى البروستاتا والذى قد يضغط بدوره على مجرى البول، لذلك فإن إحدى علامات سرطان البروستاتا المبكرة الشعور بحرقان فى البول أو ألم أثناء التبول.

فيما يلى.. أعراض أخرى على الإصابة بسرطان البروستاتا:

1- صعوبة فى التبول.

2- التبول بشكل متكرر في الليل.

3- فقدان السيطرة على المثانة.

4- انخفاض تدفق أو سرعة مجرى البول.

5- ظهور دم فى البول وهنا يدق ناقوس الخطر لأنه قد يشير إلى التقدم العدوانى للورم السرطانى.

6- زيادة الضغط على المستقيم نتيجة تضخم غدة البروستاتا وتسبب أحيانًا ألمًا لا يطاق.

وقد تكون تلك الأعراض ناجمة عن شيء أخر غير الإصابة بالسرطان، فقد يكون هناك تضخم فى البروستاتا، لذلك من المهم زيارة الطبيب والخضوع للفحوصات اللازمة للتأكد ما إذا كانت تلك الأعراض تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا، أم مجرد حدوث تضخم فيها خاصة أن طبيعة الأعراض تختلف من شخص لأخر، فقد تكون خفيفة عند بعض الرجال ومزعجة عند البعض الأخر.

وقد يساعد اختبار الدم المعروف باسم (PSA) فى الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، وبالنسبة للعديد من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا فالعلاج ليس ضروريًا على الفور خاصة إذا تم اكتشافه فى مراحل مبكرة.