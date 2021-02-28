شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو بديل كورونا الجديد المثير للقلق بولاية كاليفورنيا الأمريكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراستان جديدتان إلى أن أحد أنواع فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في كاليفورنيا ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الولاية، ووفقا لتقرير لجريدة theguardian" تأتي هذه النتائج في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها لتتبع وتصنيف الأشكال المختلفة للفيروس المتحول، وإثارة أسئلة جديدة حول انتشار فيروس كورونا.



متغير كورونا بكاليفورنيا

ما هو بديل كورونا بكاليفورنيا؟

الفيروس المتغير بكاليفورنيا، الذي يطلق عليه B.1.427 / B.1.429 ، لفت انتباه العلماء لأول مرة في نوفمبر 2020 وينتمي إلى سلالة كورونا ويحمل طفرات مماثلة، ويُعتقد أنه ظهر في مايو.

تم اكتشاف المتغير في 19 دولة ، وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة ، على الرغم من أن المراقبة المحدودة وجدت أنه يتركز في كاليفورنيا.

يحتوي المتغير على ثلاث طفرات تغير شكل بروتين يسمى سبايك على سطح فيروس كورونا، والمتغيرات الأخرى ، بما في ذلك تلك التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل ، لديها أيضًا طفرات في بروتينات سبايك.

ويشعر الباحثون بالقلق من أن هذه التغييرات قد تجعل من الصعب على الجهاز المناعي التعرف بسرعة على الفيروس ومنع حدوثه.

ماذا يظهر البحث حتى الآن؟

وكانت هناك دراستان هذا الأسبوع، كلاهما من فرق في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، ولكن لم تتم مراجعة أو نشر أي منهما في مجلة علمية.

ووجدت الدراسة الأولى أنه في أواخر(نوفمبر)، شكّل المتغير B.1.427 / B.1.429 16٪ من العينات المتسلسلة في سان فرانسيسكو، وبحلول يناير ، يمثل المتغير 53 ٪ من الحالات التي تم أخذ عينات منها.

ووجد الباحثون أنه بعد تتبع 326 أسرة ، كان لدى الأشخاص في نفس المنزل مثل شخص لديه متغير B.1.427 / B.1.429 فرصة بنسبة 35 ٪ للإصابة، وكان الأشخاص الذين يعيشون مع شخص مصاب بأي نوع آخر لديهم فرصة بنسبة 26٪ للإصابة بالفيروس.

ووجد الفريق أيضًا أن المتغير B.1.427 / B.1.429 لم يكن مرتبطًا بالعدوى الشديدة، أو "الحمل الفيروسي" الأعلى - كمية الفيروس التي تتراكم في الجسم،.

الدراسة الثانية كانت أكثر تشاؤما، حيث قامت بتسلسل 2172 عينة من 44 مقاطعة في كاليفورنيا ، ووجدت أن المتغير B.1.427 / B.1.429 يمثل 0 ٪ من الحالات في سبتمبر ، ومثل حوالي 50 ٪ من الحالات بحلول نهاية يناير.

ونظر هذا الفريق أيضًا المخططات الطبية لـ 324 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى مع Covid-19 ، ووجد الفريق أن 69 من هؤلاء المرضى كانوا يحملون متغير B.1.427 / B.1.429، كما كان هؤلاء المرضى أكثر عرضة للدخول إلى وحدة العناية المركزة وأكثر عرضة للوفاة، وألمح الباحثون إلى أن البديل يمكنه التهرب من جهاز المناعة.

ما مدى القلق بشأن هذا البديل؟

على الرغم من أن متغير كاليفورنيا أصبح الآن أكثر شيوعًا في الولاية، يعتقد الباحثون أنه كان موجودًا على الأرجح منذ مايو على الأقل.

وقالت مونيكا غاندي ، خبيرة الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: " ليس من غير المتوقع أن نشهد المزيد من المتغيرات، وغالبًا ما تسمح هذه الطفرات بأن تصبح أكثر قابلية للانتقال".

هل ستحمي اللقاحات من هذه المتغيرات المختلفة؟

وجد الباحثون أن اللقاحات قد تكون أقل فاعلية إلى حد ما ضد المتغيرات التي تم العثور عليها لأول مرة في جنوب إفريقيا، لأن الطفرات على سطح البروتينات الشائكة تجعل هذا البديل أقل قابلية للتعرف على بعض الأجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي للعثور على الفيروس الدخيل.

ويعمل مطورو الأدوية الآن على تكييف اللقاحات لجعلها أكثر فاعلية ضد هذه المتغيرات الجديدة الناشئة.