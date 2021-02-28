شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكملات غذائية تساعد فى السيطرة على متلازمة تكيس المبايض لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السنوات القليلة الماضية، زادت حالات متلازمة تكيس المبايض لدى النساء بشكل كبير فى جميع أنحاء العالم، حيث ترتبط بقضايا الخصوبة والإنجاب وزيادة الوزن وتساقط الشعر وظهور حب الشباب وعدم انتظام الدورة الشهرية، وكلها أعراض تشير لحالة الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia"، ويمكننا السيطرة على هذا المرض من خلال تناول أطعمة صحية غنية بالعناصر الأساسية التى تعمل للحفاظ على مستويات الهرمونات.

فيما يلى.. 4 عناصر غذائية محددة وحيوية للسيطرة على متلازمة تكيس المبايض: 1- الإينوزيتول

هى مادة شبيهة بالفيتامينات توجد فى العديد من النباتات والحيوانات، حيث تتوافر بكثرة في الشمام والحمضيات والفاصوليا والأرز البنى والذرة وبذور السمسم، حيث يمكن أن تساعد في علاج مجموعة واسعة من الحالات الطبية بما فى ذلك اضطرابات التمثيل الغذائى والمزاج، وفى حالة متلازمة تكيس المبايض فإنها تساعد على تحسين وظيفة المبيض وانتظام الدورة الشهرية.

2- أحماض أوميجا 3

هي أحماض دهنية أساسية تنتمى إلى عائلة الدهون المتعددة غير المشبعة، حيث ترتبط أحماض أوميجا 3 الدهنية بالعديد من الفوائد الصحية مثل تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الالتهابية والاكتئاب، وفيما يتعلق بمتلازمة تكيس المبايض تساعد على زيادة التمثيل الغذائى للجلوكوز وتحسين هرمون اللبتين، وتتوافر أحماض أوميجا 3 فى الأسماك الدهنية وزيت بذور الكتان والجوز.

3- مركب كروم

هو عنصر كيميائى مهم لعملية التمثيل الغذائى للسكر والدهون، حيث يُقلل من مستوى السكر فى الدم ويزيد من حساسية الأنسولين، وبسبب أنه يتوافر بجرعات منخفضة في العديد من الأطعمة، يلجأ معظم الناس لتعويضه بالمكملات، وتشمل بعض المصادر الطبيعية للكروم المحار والبروكلى والمكسرات.

4- أسيتيل سيستئين

هو الشكل التكميلى للحمض الأميني السيستين، الذى يستخدمه الجسم لبناء مضادات الأكسدة، حيث يساعد على زيادة الخصوبة وتقليل مقاومة الأنسولين لدى النساء اللواتى يعانين من متلازمة تكيس المبايض، حيث يتوافر هذا المركب فى الفول والعدس والسبانخ والموز والسلمون والتونة.