شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأطعمة النباتية لبناء جسمك ودعم صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسم الانسان لمجموعات الطعام الأساسية وهي الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، ويشمل النظام الغذائي المتوازن جميع المجموعات الغذائية الخمس وتتكون مجموعات الطعام المختلفة من عناصر تؤثر على نموك وصحتك.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يحتاج جسمك إلى نظام غذائي صحي ومتوازن ليعمل بسلاسة، ويجب عليك اختيار طعامك اليومي من مجموعات غذائية مختلفة لضمان حياة صحية يجب أن تلاحظ أيضًا أن الطعام وحده لا يساعد ، كما يجب عليك أيضًا ممارسة أسلوب حياة جيد ، وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة يوميًا للتأكد من أنك تحافظ على لياقتك بشكل عام.

إذا كنت نباتيًا، يمكنك اختيار تناول الأطعمة النباتية من مجموعات الأطعمة العديدة الموجودة تجنب تناول الأطعمة المحفوظة والأطعمة التي تحتوي على سكر وملح مضافين لأنها قد تسبب ضررًا لجسمك، استهلك أكبر قدر ممكن من الخضار والفواكه. إذا كنت لا تأكل اللحوم والبيض، فتأكد من الحصول على هذا البروتين من مكان آخر مثل البقول والحبوب يحتاج جسمك إلى جميع أنواع العناصر الغذائية لحمايتك من الأمراض.

الأطعمة النباتية التي يجب أن تستهلكها من مجموعات غذائية مختلفة:خضروات

جزر، بروكلي، فلفل، خيار، بنجر، سبانخ، بطاطس، ذرة، كرنب، طماطم، باذنجان، قرنبيط.

الفاكهة

موز ، مانجو ، توت ، خوخ ، شمام ، كيوي ، تفاح ، برتقال ، ليمون.

الحبوب

الشوفان والقمح والشعير والأرز والكينوا.

البقوليات

الحمص والعدس والفاصوليا السوداء والبازلاء الخضراء والفاصوليا والفول .

المكسرات والبذور

بذور الشيا والجوز واللوز وبذور الكتان والكاجو والفول السوداني وبذور السمسم.