محمد الفلاح - القبض على شاب سعودي حرض على التحرش بالفتيات بسبب ملابسهن

الأحد 28 فبراير 2021

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على شاب سعودي، بعد أن أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ظهوره بمقطع فيديو يحرض فيه على التحرش بالفتيات بحسب الملابس التي يرتدينها.



وقالت شرطة المنطقة الشرقية إنها تمكنت ”من القبض على شاب سعودي ثلاثيني في محافظة الأحساء بتهمة مخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بعدما ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحرض فيه على التحرش بالفتيات“.

وأضافت الشرطة في بيان لها أنها أوقفت الشاب، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وأحالته إلى فرع النيابة العامة.

ولم تنشر الشرطة مقطع الفيديو المقصود، لكن مغردين سعوديين كثرا نشروا مقطع فيديو لشاب يحرض على التحرش بالنساء، وسط تعليقات تنتقد تصرفه وتطالب بالقبض عليه.

وينص نظام مكافحة التحرش الذي بدأ العمل به في السعودية عام 2018 على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، وجرى تعديله هذا العام بحيث يُسمح للقضاة التشهير بالمتحرشين أيضاً.