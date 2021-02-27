استشاري : 4 بدائل صحية لـ«الملح» لمرضى ضغط الدم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح د. عبدالله الذيابيد. عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية مرضى الضغط بالحصول على الملح من البدائل الطبيعية. وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”، يُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم أن يقلل المصابين بالضغط من تناول الملح بما لا يزيد عن 1500 ملليغرام (=ملعقة صغيرة)، والبدائل من الأعشاب والتوابل متعددة، منها: • الثوم • الفلفل • الكركم • القرفة

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