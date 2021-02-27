شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية؟.. تعرف على نصائح لتنظيمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم على مر السنين، فمن المحتمل أن تتناول دواءً أو أكثر للمساعدة في خفضه، ولكن ماذا يحدث عندما لا تكون الأدوية كافية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم؟، هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك"، وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم يُعالَج غالبًا بنجاح من خلال الأدوية وتغيير نمط الحياة، إلا أنه ليس من السهل معالجة ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية.

ما هو ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية؟

يُعرف ارتفاع ضغط الدم أحيانًا باسم "القاتل الصامت" - وسمي بهذا الاسم لأنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ولكن غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد بسبب افتقاره إلى الأعراض الواضحة، قد يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم ولا تعرف ذلك لكن ارتفاع ضغط الدم المقاوم ، كما يقول الاسم، يحدث عندما يصعب السيطرة على ارتفاع ضغط الدم حتى مع الأدوية.

ارتفاع ضغط الدم المقاوم هو الفشل في الوصول إلى ضغط الدم المستهدف عندما تلتزم بالجرعات القصوى للأدوية التي يمكن تحملها من نظام مناسب من ثلاثة أدوية يتضمن مدر للبول.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، وكنت تتناول أقصى جرعة من ثلاثة أدوية مختلفة لضغط الدم بما في ذلك مدرات للبول، وضغط دمك لا يزال في مستويات غير آمنة ، فقد يكون لديك ارتفاع ضغط الدم المقاوم وستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للتحكم فيه.

تشخيص ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية

إن تشخيص ارتفاع ضغط الدم المقاوم ليس بالأمر السهل دائمًا يعتبر الحصول على قراءة دقيقة باستمرار أمرًا أساسيًا، أحيانًا يكون ذلك صعبًا.

وهناك عدة أسباب قد تجعلك تحصل على قراءة غير دقيقة يمكن أن يحدث هذا إذا:

-لم ترتاح لفترة كافية قبل فحص ضغط الدم.

-كنت تعاني من "ارتفاع ضغط المعطف الأبيض"، أو ارتفاع ضغط الدم بسبب القلق في عيادة الطبيب.

-تدخن أو تتناول الكافيين مباشرة قبل قياس ضغط الدم لأن هذا قد يؤدي إلى تضخم الأرقام بشكل مصطنع.

-إذا استبعدت كل هذه العوامل، ولا يزال ضغط دمك مرتفعًا ، فقد يكون لديك ارتفاع ضغط دم مقاوم للدواء.

ما سبب مقاومة ضغط الدم للدواء؟

في كثير من الحالات ، يتعلق الأمر بنمط الحياة يمكن للأدوية أن تفعل الكثير فقط للتحكم في ضغط الدم.

من المحتمل أن يستكشف طبيبك أربعة احتمالات:

1. إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، أو تدخن، أو تستهلك الكثير من الكحول، أو تعاني من زيادة الوزن ولا تمارس الرياضة، فقد لا يتغلب الدواء الخاص بك على هذه السلوكيات.

2. الأدوية التي تتناولها لأشياء أخرى يمكن أن تسهم في المشكلة، مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، مثل الإيبوبروفين) ، وموانع الحمل الفموية ومزيلات احتقان الأنف ، كلها يمكن أن ترفع ضغط الدم.

3. هناك أيضًا دليل على أن انقطاع النفس الانسدادي النومي يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم المقاوم قد يطلب طبيبك دراسة النوم إذا كان هذا مصدر قلق.

4. إذا استبعد طبيبك عوامل نمط الحياة والأدوية، فقد يبحث عن أسباب أخرى تتعلق بالهرمونات أو مشاكل الأوعية الدموية.

8 نصائح للتحكم في ارتفاع ضغط الدم

-تأكد من أنك تتناول دواء ارتفاع ضغط الدم بشكل صحيح وفي الوقت المحدد.

-إذا كان دوائك يسبب آثارًا جانبية، فتحدث إلى طبيبك عن البدائل - لا تتوقف عن تناوله فقط.

-اتبع نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم (أقل من 2.3 جرام يوميًا).

-اتبع نظام DASH الغذائي، والذي يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

-مارس الرياضة بانتظام - ولكن تحدث إلى طبيبك أولاً إذا مرت فترة منذ أن كنت نشيطًا بدنيًا يمكن أن يكون التخفيف من برنامج التمرين ببطء هو أفضل رهان لك.

-قلل من كمية الأطعمة المصنعة التي تتناولها - فعادة ما تكون غنية بالصوديوم.

-تعلم كيفية قياس ضغط الدم في المنزل اطلب من طبيبك أن يساعدك في وضع جدول للمراقبة. سجّل النتائج واحضرها إلى مواعيد طبيبك افحص جهاز ضغط الدم للتأكد من دقته مرة واحدة سنويًا على الأقل.