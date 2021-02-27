اتبعوا هذه الخطوات لمكافحة ضعف السمع مع التقدم في العمر

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

يرتبط فقدان السمع ارتباطًا وثيقًا بالشيخوخة، ولكن هذه العلاقة ليست حتمية، خاصة أن هناك عددًا من الطرق البسيطة التي يمكن أن تساعد في منع فقدان السمع مع التقدم في العمر.

تدفئة الأذن

وفقا لموقع ”فيستا باز“، يمكن لتراكم شمع الأذن أن يتصلب مع البرودة، ما يسد القناة السمعية ويعيق السمع، الأمر الذي يسبب فقدان السمع لدى حوالي 66% من الناس.

وبحسب قسم العلوم الطبية في جامعة أكسفورد، يمكن حل هذه المشكلة ببساطة من خلال وضع بضع قطرات من زيت الزيتون الدافئ أو أي زيت معدني في كل أذن، مرة واحدة في الأسبوع، ما يساعد على تدفئة الشمع والحفاظ على ليونته ليتخلص منه الجسم بطريقة طبيعية وآمنة.

الاهتمام بالبوتاسيوم

ويمكن للاهتمام بالبوتاسيوم أن يساعد على الوقاية من فقدان السمع، خاصة في كبار السن، حيث يساعد الأذن الداخلية على تحويل الأصوات إلى إشارات للدماغ، كما يدعم الأوعية الدموية التي تزود الأذن الداخلية بالمغذيات الدقيقة.

ويمكن تعزيز نسبة البوتاسيوم في الجسم من خلال تناول المكملات الغذائية أو الأطعمة الغنية بهذا العنصر الغذائي، مثل الموز، حيث تعزز وفرة البوتاسيوم في الجسم من السمع بنسبة 60%.

إدارة ضغط الدم والسكري

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الأخرى إلى تلف الشعيرات داخل الأذن، ولذلك من الضروري الانتباه إلى نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتجنب ارتفاع مستوياتهما، حيث أظهرت الدراسات أن الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم تضاعف خطر فقدان السمع.

تجنب التدخين والكحول

للتدخين وشرب الكحول آثار سيئة على جميع أجهزة الجسم، خاصة حاسة السمع في كبار السن، حيث أثبتت الدراسات أن المدخنين ومدمني الكحول أكثر عرضة للإصابة بفقدان السمع من غيرهم.

كيف يمكنك تعزيز الأصوات المشوشة؟

ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من مشكلة تشوش الكلام، بالانحناء والاستماع من أذنهم اليمنى، حيث يعزز ذلك قدرة الناس على السمع بنسبة تصل إلى 40%، وذلك لأن الأصوات التي تدخل من الأذن اليمنى، تتم معالجتها في الفص الأيسر من الدماغ، والذي يتحكم في اللغة.