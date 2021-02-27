صحة ورشاقة

وزير الثقافة الفلسطيني يعلن إصابته بكورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبوسيف، السبت، إصابته بفيروس المستجد، عقب مخالطته لأحد الأشخاص المصابين.

وكتب أبوسيف على "تويتر": "بعد مرور 5 أيام على مخالطتي لأحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله".

ونفى أبوسيف، الأسبوع الماضي، إصابته بالفيروس، مضيفا: "بعد عودتي من غزة، الأحد الماضي، خالطت أحد الزملاء الذي تبين فيما بعد أنه مصاب بالفيروس".

وأشار إلى أنه أتخذ كافة الإجراءات الصحية المنصوص عليها.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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