وزير الثقافة الفلسطيني يعلن إصابته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبوسيف، السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب مخالطته لأحد الأشخاص المصابين.

وكتب أبوسيف على "تويتر": "بعد مرور 5 أيام على مخالطتي لأحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين إصابتي بفيروس كورونا".



وأضاف: "السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله".

ونفى أبوسيف، الأسبوع الماضي، إصابته بالفيروس، مضيفا: "بعد عودتي من غزة، الأحد الماضي، خالطت أحد الزملاء الذي تبين فيما بعد أنه مصاب بالفيروس".



وأشار إلى أنه أتخذ كافة الإجراءات الصحية المنصوص عليها.



