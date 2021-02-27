صحة ورشاقة

لقاح سبوتنيك الروسي يواجه سلالات كورونا.. علماء يعلنون نتائج التجربة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال باحثون إن تجربة لاختبار فاعلية إعادة التطعيم بجرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي للوقاية من سلالات الجديدة تحقق نتائج قوية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي بمراجعة بحلول 15 مارس/ آذار للقاحات التي تنتج في روسيا لمعرفة مدى فاعليتها في مقاومة السلالات الجديدة التي تنتشر في مناطق مختلفة من العالم. 

وقال دنيس لوجونوف، نائب مدير المركز الذي يطور لقاح سبوتنيك في: "أظهرت دراسة جديدة يجريها مركز جماليا في روسيا أن إعادة التطعيم بلقاح سبوتنيك في تحقق نتائج جيدة جدا في الوقاية من التحورات الجديدة لفيروس كورونا بما في ذلك سلالات الفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا". 

ومن المتوقع نشر نتائج التجربة قريبا لكن ذلك يعد أول مؤشر على كيفية إجراء التجارب. ولم تتوافر تفاصيل أخرى حتى الآن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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