بينها إغلاق المدارس.. إجراءات جديدة في فلسطين لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، السبت، إن الإجراءات تأتي على ضوء ارتفاع الإصابات في فلسطين، فضلاً عن وصول سلالات جديدة متحورة للفيروس وزيادة استخدام أسرة المستشفيات إلى أرقام غير مسبوقة منذ بداية الجائحة.



وكانت الإصابات بالفيروس ارتفعت بشكل ملحوظ في جميع المحافظات بالضفة الغربية خلال الأيام الماضية.

وشملت الإجراءات تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف اعتباراً من يوم غد الأحد، ما عدا طلاب الثانوية العامة ولمدة 12 يوماً بما يشمل رياض الأطفال.

وأضاف اشتية: "سيتم إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية مع اتباع برامج التعليم عن بعد ويسمح للإداريين بالوصول بما لا يزيد على 50% للدوام".

وتابع: "تمنع الحركة منعاً باتاً بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الوطن بما فيها القدس، وتمنع حركة السيارات وجميع وسائل النقل من الساعة 7:00 مساءً وحتى 6:00 صباحاً، كما تغلق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والأفران".

وأوضح: "يفرض يومي الجمعة والسبت إغلاقاً تاماً ولا يسمح بالتنقل، وتمنع حركة السيارات بمختلف أنواعها"

كما سيتم منع الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، أما النوادي الصحية تكون في الأماكن المفتوحة فقط، مضيفاً: "يمنع منعا باتاً دخول أهلنا من أراضي 1948".

واستطرد اشتية بقوله: "دوام الوزارات يكون بنسبة لا تتجاوز 50% من الطواقم، ويترك لكل وزير ترتيب وزارته ما عدا وزارة الصحة، أما دوام القطاع الخاص والصناعي يكون بوتيرة 50% أيضاً بما فيها المطاعم والمقاهي".

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني: "بخصوص اللقاحات هناك منافسة عالمية ونحن اشترينا بما قيمته 10 ملايين دولار وكان من المفترض أن تصل منتصف الشهر، وسبب التأخير هو الشركة المصنعة وليس لسبب آخر، ونتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار".

واختتم بقوله: "آمل التزامكم وأن تأخذوا الأمور بجدية أكثر من أي وقت مضى لخطورة المرحلة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، تسجيل 9 وفيات و1623 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.