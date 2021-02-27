شكرا لقرائتكم لقاح كورونا ذو جرعة واحدة ويخزن بالثلاجة.. خبراء بأميركا يوصون بهذا اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوصت لجنة من الخبراء بإجماع أعضائها الجمعة بالاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة للقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة والمضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.

ويُعتبر رأي هذه اللجنة المكونة أساسا من علماء مستقلين استشاريا لكنه يأتي ليدعم احتمال ترخيص هذا اللقاح من قبل السلطات الصحية الأميركية.

جونسون أند جونسون

واعتبر خبراء اللجنة خلال عملية تصويت أن فوائد اللقاح تفوق مخاطر استخدامه.

وقد أعطوا رأيهم هذا في نهاية يوم من المناقشات التي بثت مباشرة على الإنترنت، وبعد دراسة تفصيلية لبيانات من التجارب السريرية.

ولتبرير قراره، قال أحد هؤلاء الخبراء، الدكتور جاي بورتنوي"نحن في سباق ضد النسخ المتحورة الجديدة".

وبدأ بالفعل استخدام لقاح جونسون آند جونسون في جنوب إفريقيا، وهو يُحقن بجرعة واحدة. كما أنّ له ميزة لوجستية أخرى، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة ما يسهل عملية توزيعه إلى حد كبير.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن من هيوستن، الجمعة، بعيد تصويت اللجنة "رأينا جميعنا الأخبار حول لقاح جونسون آند جونسون اليوم، لقاح ثالث آمن وفعال".

وأضاف "سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتوسيع عملية تصنيع اللقاح، اللقاح الثالث، وتحقيق تقدم أسرع" في حملة التطعيم.