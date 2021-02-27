شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات مبكرة تدل على أن كورونا يؤثر على عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير من خلال الاتصال المباشر عبر الأنف أو الفم، فإن الطريقة الأخرى التي يمكن للفيروس أن يتسلل بها للجسم هي عبر العين، وأوضح الخبراء أن هناك علامات لتأثير فيروس كورونا على العين، والتي يمكن اكتشافها من خلال ثلاثة أعراض محددة يمكن أن تبدأ من العين، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".



امراض العين وكورونا

كيف يؤثر فيروس كورونا على عينيك؟

مع المعلومات المتغيرة باستمرار، تم الاهتمام لمدى حدة الضرر الذي يلحق بالعيون في حين أنه ليس من الواضح ما إذا كان انتقال العدوى العيني سببًا يدعو للقلق، فإن الأغشية المخاطية وسطح العين والجفون الداخلية يمكن أن تعمل جميعها كوسائل ممكنة لتجمع الفيروس وتكاثره.

يمكن أن تؤثر العدوى أيضًا على رؤيتك إذا لمست سطحًا ملوثًا، ودون رعاية مناسبة، استمر في لمس عينيك أو فمك أو أنفك. في الوقت الحالي ، يعتقد الأطباء أن ما يقرب من 1-3 ٪ من الأشخاص الذين يصابون بكورونا سيصابون بواحد أو من الأعراض الأخرى المرتبطة بعدوى العين.

كشفت دراسة نُشرت في BMJ Ophthalmology الآن أيضًا عن الأعراض الرئيسية التي يعاني منها الأشخاص في الأسابيع الأولى من الإصابة، والتي غالبًا ما يتم إغفالها لذلك ، بصرف النظر عن السعال والحمى والصداع وآلام العضلات، يجب أن تكون هذه أيضًا علامات للبحث عنها:

حساسية الضوء

وفقًا لدراسة BMJ التي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع، عانى ما يقرب من 18 ٪ من المرضى في المجموعة المرجعية من حساسية تجاه الضوء، والتي يشار إليها أيضًا باسم رهاب الضوء.

يمكن أن تحدث الأعراض عندما يكون الضوء في بيئة معينة ساطعًا جدًا ويسبب إزعاجًا للمريض، مما قد يؤدي إلى تقليل أو تشوه رؤية الشخص.

يمكن أن تحدث حساسية مفاجئة أيضًا عند وجود التهاب حاد في العين (شائع مع كورونا) ، أو وجود جسم غريب في العنبية، والعنبية هي الطبقة الوسطى من أنسجة جدار العين، وتتكون من القزحية والجسم الهدبي والمشيمية، يمكن أن يكون أيضًا مصحوبًا بصداع وألم.



اعراض كورونا على العين

حكة في العيون

قد يكون الشعور بالحكة أو الألم أو جفاف العين من الأعراض الشائعة التي تشير إلى وجود مشكلة. ووجدت الدراسة أن ما يقرب من 17٪ من المرضى يعانون من حكة في العين، بينما 16٪ يعانون من التهاب في العين.

يمكن أن تكون الحكة والألم، والتي يمكن أن تكون مرتبطة أيضًا باحمرار العين بسبب التهابات العين والحساسية.

يمكن أن يؤدي الفرك المفرط إلى تفاقم المشكلة، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض مثل الحرقان والاحمرار والانتفاخ حول العينين ولديهم أعراض حساسية أخرى مثل سيلان الأنف أو العطس.

التهاب الملتحمة

أشارت دراسات متعددة إلى أن مرضى الفيروس التاجي قد يعانون من التهاب الملتحمة يمكن أن يتسبب التهاب الملتحمة أو العين الوردية الفيروسية في تمزق عينيك وتبللهما وتورمهما وغالبًا ما يسببان الحكة.

تظهر العين الوردية في الغالب كعلامة على وجود مشكلة عندما يميل الفيروس إلى إصابة نسيج مهم في العين ، يُعرف باسم الملتحمة.

يشعر العديد من الأطباء أيضًا أنه بالنسبة للكثير من المرضى (وحتى الذين لا تظهر عليهم أعراض)، قد تكون العين الوردية أو احمرار العين، مما قد يؤدي إلى تهيج الرؤية، "أهم أعراض" فيروس كورونا ومن ثم ، يجب الانتباه في الوقت المناسب لعينيك.

هل يجب أن يكون اكتشاف العين الوردية هو السبب الوحيد للقلق؟

نظرًا لأن ظهور العيون الوردية يعتبر من الأعراض الأساسية لكورونا، فقد يشعر الناس بالقلق ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون اكتشاف العين الوردية الوحيد سببًا للقلق أو الذعر.

في بعض الأحيان ، الحساسية الموسمية ، أو أمراض أخرى.

ما لاحظه الأطباء الآن هو أن تهيج العين والعدوى يبدو أنهما يحدثان في الأسبوع الأول من الإصابة بكورونا.

يميل التهاب الملتحمة الفيروسي ، مثل الالتهاب الذي يظهر مع كورونا أيضًا ، إلى إصابة عين واحدة ، على عكس التهاب الملتحمة الطبيعي.

يمكن أن يعاني الشخص أيضًا من أعراض أخرى مثل الحمى والعطس والسعال مع تهيج العين ، مما قد يشير إلى الحاجة إلى إجراء اختبار كورونا.

إذا كانت نوبة تهيج العين غير المعتادة لديك مصحوبة بعلامات كورونا الكلاسيكية (وغيرها الأقل شيوعًا) ، فاتصل بأخصائي طبي على الفور.