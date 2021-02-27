كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:37 مساءً - تتساءل بعض الحوامل عن أفضل النصائح للحمل في الأسابيع الأولى؛ لكي تتخطى فترة الحمل بأمان ووضع جنين بصحة جيدة، يقدم الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والولادة وعلاج العقم نصائح للمرأة الحامل في الأسابيع الأولى ،وقال ابدئي بتناول فيتامين ما قبل الولادة قبل الحمل. يمكن أن يساعد في حماية طفلك من التشوهات الخلقية.

احصلي على فحص ما قبل الحمل

فحص الحمل

قبل الحمل، راجعي طبيبك وناقشي خططك. اسألي ما يمكنك القيام به للحصول على استعداد لصحة الحمل والطفل ،احصلي على تمرين منتظم. قد تؤدي ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة الشدة إلى زيادة فرصك في الحمل. جربي المشي أو ركوب الدراجات أو البستنة.

الحصول على لقاح إنفلونزا

الوحم

إنه آمن لك ويوصَى به. يعرضك كونك حاملاً لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة؛ لذا احصلي على لقاح الإنفلونزا لحماية نفسك وطفلك ،متى يجب أن تري الطبيب؟ إذا كنت تعلمين أنك حامل أو تعتقدين أنك حامل، فحددي موعداً؛ حيث تحمي رعاية ما قبل الولادة المبكرة صحة طفلك.

طبيب تشعرين بالراحة معه

تعب الحمل

عليك أن تبحثي على طبيب مناسب لك ،حتى تشعري بمزيد من الثقة والاسترخاء أثناء الحمل.

زيارات ما قبل الولادة

بين الأسبوعين الرابع والثامن والعشرين من الحمل، يجب أن تزوري طبيبك مرة واحدة في الشهر. إنها فرصة جيدة لطرح الأسئلة ومتابعة نمو طفلك.

أحصلي على عقار لعلاج غثيان الصباح

عثيان الصباح

إذا كنت تعانين من غثيان الصباح الشديد، فقد تحتاجين إلى علاج طبي. اتصلي بطبيبك إذا كنتِ تتقيئين في كل مرة تقريباً تأكلين أو لا تستطيعين إبقاء الماء منخفضاً.

إدارة غثيان الصباح

غثيان الصباح

قد يساعد الزنجبيل وفيتامين بـ6 في الغثيان أو القيء. أولاً، احصلي على موافقة طبيبك. ثم اسألي عن المقدار الذي يجب تناوله وكم مرة.

تعرفي على ما هو آمن لاتخاذه

غثيان

تحدثي إلى طبيبك قبل تناول أي وصفة طبية أو أدوية أو أعشاب أو مكملات بدون وصفة طبية. كوني حذرة بشكل خاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

درجة حرارة جسمك

الحمل

درجة حرارة الجسم المرتفعة يمكن أن تضر طفلك، خاصة في الأسابيع الأولى من الحمل. قللي من استخدام الساونا وحوض الاستحمام الساخن إلى أقل من 10 دقائق ،150 دقيقة تمرين في الأسبوع

بموافقة طبيبك، مارسي تمارين منخفضة التأثير مثل اليوجا أو السباحة أو المشي لمدة نصف ساعة في معظم الأيام. تعرفي على التمارين الآمنة أثناء الحمل.

اعرفي عدد السعرات الحرارية اليومية لك

السعرات الحرارية

لا تحتاجين حرفياً إلى «تناول الطعام لشخصين». تحتاجين فقط إلى نحو 300 سعر حراري إضافي يومياً لتلبية احتياجات طفلك. احصلي عليها من الأطعمة الغنية بالمغذيات

قسط كاف من النوم

النوم

إذا كان الأرق المزمن يجعلك تستمرين طوال اليوم، فاسألي طبيبك عما إذا كان بإمكانك الحصول على مساعدة على النوم. لكن لا تأخذي أي أدوية بدون موافقة طبيبك.

جربي أخذ قيلولة أثناء النهار عندما لا تحصلين على قسط كافٍ من النوم في الليل. خذي قيلولة واحدة أو اثنتين (30 - 60 دقيقة) - فقط لا تغفين في وقت قريب جداً من وقت النوم.

المتابعة مع طبيب الأسنان

الاسنان

تعتبر فحوصات الأسنان أكثر أهمية الآن. أنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، والتي يمكن أن تؤثر على صحة طفلك. أخبري طبيب الأسنان أنك حامل.

اختيار ملابس مريحة

اختارى ملابس مريحة للحمل

الملابس الضيقة تسبب: آلام الظهر، تورمه، الدوالي، وحرقة.

تصغير الحجم لتجنب الحموضة المعوية. حاولي تناول عدة وجبات صغيرة في اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة. فالمعدة الممتلئة، قد تدفع الأحماض للمريء ما يسبب حرقة.

استخدام المرطب لتهدئة بشرتك

حمل

استخدمي مرطباً لتخفيف الحكة والحفاظ على بشرتك ناعمة. لكن تجنبي المنتجات التي تدعي أنها تقلل من علامات التمدد، بعضها غير آمن أثناء الحمل.