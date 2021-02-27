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أسماء بنات من 3 حروف

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:37 مساءً - عادة ما يتخيل الآباء والأمهات نعومة ورقة المولودة، التي تجمع بين حبهما، ويختاران لها اسماً بسيطاً، ذا أحرف قليلة، بحيث يكون وقعه مرناً وكله دلع،
هذه الأسماء للبنات من 3 أحرف، اختارتها لكم "الخليج 365 وطفلك"، لتزيد من جمال مولودتكما.
 

رنا


رنا: معناه الهدوء والاسترخاء والتأمل.
تقى: من تتقي الله وتطيعه.
أثل: شجر كثيف محاط بماء عذب.

رؤى


حلا: الفتاة الجميلة والرقيقة.
رؤى: النظر بالعيون ومعناه الرؤيا والأحلام.
رها: اسم يعني القبيلة.

الظبي الوليد


ريم: البركة والرزق والزيادة أو الظبي ناصع البياض.
رشا: هو الظبي الوليد.
رُبى: الهضبة الخصبة والخضراء.

درّة


رجى: التمني والرجاء والطلب.
درة: اللؤلؤة اللامعة الجميلة.
زها: الشيء الزاهي الذي يزين الحياة.

شدن


خُلد: من الخلود والبقاء.
شدن: شجرة جميلة تشبه شجرة الياسمين.
سما: من السماء ومعناه الارتفاع والرقي والسمو.

شهد


شذى: مشتق من الرائحة الجميلة الشبيهة بالمسك، ويشير للذكاء.
صبا: الهواء العليل و النسمة الرقيقة.
شهد: مشتق من عسل النحل النقي.

شبا


شبا: هو حد السيف.
عُلا: الارتفاع والسمو والعظمة.
سحر: من السهر ويُقال على آخر الليل.

طرب


طرب: الغناء والفرحة.
قوت: يشير للرزق والغذاء.
ليم: أي فقدان الأمل


لبة: الفتاة اللطيفة المحبوبة من زوجها.
ندى، المطر الخفيف والكرم والجود.
نوف: الشيء المرتفع.

وجد


وجد: مشتق من الوجدان أي الحب.
وعد: العهد والميثاق.
يُمن: البركة والرزق الوفير.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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