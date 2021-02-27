أسماء بنات من 3 حروف

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:37 مساءً - عادة ما يتخيل الآباء والأمهات نعومة ورقة المولودة، التي تجمع بين حبهما، ويختاران لها اسماً بسيطاً، ذا أحرف قليلة، بحيث يكون وقعه مرناً وكله دلع،
هذه الأسماء للبنات من 3 أحرف، اختارتها لكم "الخليج 365 وطفلك"، لتزيد من جمال مولودتكما.
رنا: معناه الهدوء والاسترخاء والتأمل.
تقى: من تتقي الله وتطيعه.
أثل: شجر كثيف محاط بماء عذب.
حلا: الفتاة الجميلة والرقيقة.
رؤى: النظر بالعيون ومعناه الرؤيا والأحلام.
رها: اسم يعني القبيلة.
ريم: البركة والرزق والزيادة أو الظبي ناصع البياض.
رشا: هو الظبي الوليد.
رُبى: الهضبة الخصبة والخضراء.
رجى: التمني والرجاء والطلب.
درة: اللؤلؤة اللامعة الجميلة.
زها: الشيء الزاهي الذي يزين الحياة.
خُلد: من الخلود والبقاء.
شدن: شجرة جميلة تشبه شجرة الياسمين.
سما: من السماء ومعناه الارتفاع والرقي والسمو.
شذى: مشتق من الرائحة الجميلة الشبيهة بالمسك، ويشير للذكاء.
صبا: الهواء العليل و النسمة الرقيقة.
شهد: مشتق من عسل النحل النقي.
شبا: هو حد السيف.
عُلا: الارتفاع والسمو والعظمة.
سحر: من السهر ويُقال على آخر الليل.
طرب: الغناء والفرحة.
قوت: يشير للرزق والغذاء.
ليم: أي فقدان الأمل
لبة: الفتاة اللطيفة المحبوبة من زوجها.
ندى، المطر الخفيف والكرم والجود.
نوف: الشيء المرتفع.
وجد: مشتق من الوجدان أي الحب.
وعد: العهد والميثاق.
يُمن: البركة والرزق الوفير.