أسماء بنات من 3 حروف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:37 مساءً - عادة ما يتخيل الآباء والأمهات نعومة ورقة المولودة، التي تجمع بين حبهما، ويختاران لها اسماً بسيطاً، ذا أحرف قليلة، بحيث يكون وقعه مرناً وكله دلع،

هذه الأسماء للبنات من 3 أحرف، اختارتها لكم "الخليج 365 وطفلك"، لتزيد من جمال مولودتكما.



رنا



رنا: معناه الهدوء والاسترخاء والتأمل.

تقى: من تتقي الله وتطيعه.

أثل: شجر كثيف محاط بماء عذب.

رؤى



حلا: الفتاة الجميلة والرقيقة.

رؤى: النظر بالعيون ومعناه الرؤيا والأحلام.

رها: اسم يعني القبيلة.

الظبي الوليد



ريم: البركة والرزق والزيادة أو الظبي ناصع البياض.

رشا: هو الظبي الوليد.

رُبى: الهضبة الخصبة والخضراء.

درّة



رجى: التمني والرجاء والطلب.

درة: اللؤلؤة اللامعة الجميلة.

زها: الشيء الزاهي الذي يزين الحياة.

شدن



خُلد: من الخلود والبقاء.

شدن: شجرة جميلة تشبه شجرة الياسمين.

سما: من السماء ومعناه الارتفاع والرقي والسمو.

شهد



شذى: مشتق من الرائحة الجميلة الشبيهة بالمسك، ويشير للذكاء.

صبا: الهواء العليل و النسمة الرقيقة.

شهد: مشتق من عسل النحل النقي.

شبا



شبا: هو حد السيف.

عُلا: الارتفاع والسمو والعظمة.

سحر: من السهر ويُقال على آخر الليل.

طرب



طرب: الغناء والفرحة.

قوت: يشير للرزق والغذاء.

ليم: أي فقدان الأمل



لبة: الفتاة اللطيفة المحبوبة من زوجها.

ندى، المطر الخفيف والكرم والجود.

نوف: الشيء المرتفع.

وجد



وجد: مشتق من الوجدان أي الحب.

وعد: العهد والميثاق.

يُمن: البركة والرزق الوفير.