طرق تنظيم وجبات طفلك الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:37 مساءً - يبدأ ادخال الطعام الصلب للرضيع في الشهر الرابع حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، فيما كانت التوصيات القديمة تشير إلى أن البدء بادخال الطعام الصلب يكون في الشهر السادس، ولكن ذلك لا يعني عدم تنظيم وجباته سواء من حليب الأم أو الوجبات الخارجية، وتساعدك الدكتورة رولا عرفة، إختصاصية طب الأطفال على تنظيم وجباته من خلال هذه النصائح كالآتي.

عدد رضعات الرضيع في الشهور الأربعة الأولى

يجب الحرص على الرضاعة الطبيعية

إذا كانت تغذية الرضيع تعتمد على الأم ففي هذه الحالة يجب على الأم أن تقدم لرضيعها الرضاعة الطبيعية بمعدل مرة كل ساعتين ونصف، أو كل ثلاث ساعات ونصف.

معنى ذلك التوزيع الزمني أن الطفل في الشهور الأربعة الأولى يحتاج إلى 7_9 رضعات يومياً، ولكن في الشهر الأول يقدم له الثدي كلما بكى ولا يترك للنوم المتواصل.

الوجبات الخارجية للرضيع بعد الشهر الرابع

تقدم له وجبتين في اليوم

نقدم للرضيع وجبتين خلال النهار.

ولكن كل وجبة تكون عبارة عن ملعقتي طعام كبيرتين.

ويمكن أن تكون واحدة في الصباح وواحدة في المساء.

يمكن أن تعدي له المهلبية بالحليب والنشاء بدون سكر.

ويمكن هرس بعض الخضار المسلوقة بدون ملح.

يمكن أن تقدم وجبة الصباح بعد الرضاعة بساعة أو ساعة ونصف، وتقدم وجبة المساء قبل رضعة المساء.

وجبات الرضيع بعد الشهر السادس

يرضع أربع أو ست رضعات

يجب أن يحصل الرضيع على أربع أو ست رضعات من صدرك يومياً.

في الشهر السابع يحصل الطفل على وجبة بدلاً من إحدى الرضعات الرئيسية.

وبذلك يكون قد حصل على ثلاث وجبات خلال النهار.

وفي الشهر السابع سوف يبدأ ابالجلوس على مقعد الطعام المخصص له.

وسوف يتناول أنواع الأطعمة المتعددة مثل الكبار بدون سكر وملح.

و يمكنكِ تقديم الطعام له في طبق، مع ملعقة لكي يفرح بذلك كأنه مثل الكبار.

كما أنه سوف يشرب الماء في كوب بدلًا من زجاجة الرضاعة.

هل يحصل رضيعك على كفايته من الغذاء؟

تبدو عليه علامات الرضا