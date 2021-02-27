العلامات الأكثر شيوعاً لأعراض السكري من النوع 2

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 04:12 مساءً - يُعرف تواجد الكثير من الجلوكوز في مجرى الدم بأنه ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتبدأ بعض علامات الحالة في الظهور.

وعلى سبيل المثال، من أكثر العلامات شيوعا لمرض السكري النوع 2، الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض كثيرا، خاصة أثناء الليل. وهذا يعني أنه من المرجح أن تستيقظ من نوم عميق وتحتاج إلى الحمام.

وبالإضافة إلى الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر، هناك علامة أخرى هي الشعور بالعطش الشديد.

وقد تشرب الكثير من الماء مصحوبا بشهية أكبر.

وفيما يلي العلامات الثلاث الكلاسيكية لمرض السكري، وعادة ما تُرى معا:

• التبول (زيادة التبول).

• العطاش (زيادة العطش).

• زيادة شرب الماء (زيادة الجوع).

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لمرض السكري ما يلي: فقدان الوزن غير المبرر وحكة في الأعضاء التناسلية أو نوبات متكررة من مرض القلاع. وتستغرق الجروح وقتا أطول للشفاء؛ وعدم وضوح الرؤية.

ومن حيث التبول الزائد، يحاول الجسم إزالة الجلوكوز الزائد من الجسم.

وعندما يمر الكثير من السكر (أي الجلوكوز) عبر البول، فإنه يخلق أرضا خصبة لتكاثر الخميرة، ومن ثم حدوث مرض القلاع.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تمرير كل هذا البول لأسباب مفهومة من شأنه أن يجعل الشخص يشعر بالعطش أكثر.

وعندما يدخل الجلوكوز إلى الجسم ثم يتم طرده، دون أن يتحول إلى طاقة، فمن المنطقي لماذا يبدأ الشخص المصاب بالسكري بالشعور بالتعب.

ومن أجل اكتساب الطاقة – حيث يكون مصدرها الطعام – يعاني الشخص من زيادة الشهية.

ويمكن أن تبدأ المضاعفات في الظهور إذا سُمح لمستويات السكر في الدم بالبقاء خارج نطاق السيطرة. وأحد هذه المضاعفات هو اعتلال الشبكية، والذي يحدث عندما يبدأ بصر الشخص بالتأثر.

وتشمل المضاعفات الأخرى تلف الأوعية الدموية، ما قد يؤدي أحيانا إلى نوبة قلبية و/ أو سكتة دماغية.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم أيضا إلى تلف الأعصاب، ويؤثر على كيفية رؤية الشخص وشعوره وسماعه وتحركاته، وذلك بحسب RT.