أنواع شاي خارقة في حرق الدهون وازالة السيلوليت

بيروت - نادين محمد - تبحث الكثير من النساء عن افضل العلاجات التي تقضي على السيلوليت في الجسم، وكذلك حرق الدهون العنيدة التي تُسبب الازعاج والأرق لهن. وبالرغم من انتشار العديد من انواع المستحضرات التجميلية التي تهتم بهذه الغاية، ولكن، معظم النساء تلجأن الى العلاجات الطبيعية الآمنة والفعالة والتي أثبتت فعاليتها في علاج هذه المشكلة. ولعلّ أهمها الشاي الغني بخصائصه المفيدة في التخلص من السيلوليت وإحراق الدهون العنيدة في الجسم. ويبدو أنَّ المشروبات الساخنة هي أفضل رهان عندما يتعلق الأمر بفقدان الدهون والتخلص من السيلوليت، وقد يكون أحد الأسباب المحتملة هو حقيقة أن المشروبات الساخنة قد تُساعد في تكسير الطعام بشكل أسرع، كما تُقلل أيضًا من خطر الإصابة بالإمساك ويزيد في الواقع من فقدان الوزن.

تُقدم لك "الجميلة"، نوعين من الشاي مفعولهما سحري للقضاء على الدهون والتخلص من السيلوليت بشكل نهائي، في السطور الآتية:

قولي وداعاً لدهون البطن والسيلوليت بهذين المكوّنين السحريّين

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الشاي الأخضر

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اغلي في وعاء على النار، مقدار كوب من الماء، من ثم، أضيفي إليه ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، واتركي المزيج يغلي على نار هادئة لمدة خمس دقائق، وبعدها، انزعي الشاي عن النار وحين يصبح فاتراً صفيه واشربيه.

واظبي على شرب كوبين من هذا الشاي مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.

شاي الهندباء

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قومي بنقع ملعقة كبيرة من شاي الهندباء في كوب من المياه المغلية، وذلك لمدة ربع ساعة، من ثم، صفي الشاي واشربيه.

وللحصول على نتائج ملموسة وسريعة، تناولي من هذا الشاي ثلاثة أكواب يوميًا.





نصائح مفيدة

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من المهم جدًا أن ترفقي تناول هذين النوعين من الشاي، مع شرب الكثير من الماء، ومع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون، وبذلك ستبدئين بلمس النتائج خلال مدة قصيرة.

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