تعرف على سبب الشعور بالحموضة في الصباح

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

كشف موقع طبي عن الأسباب التي تقف وراء شعور البعض بالحموضة خلال فترة الصباح.



وأوضح "elconsolto" الطبي، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الإخباري أن الشعور بالحموضة في فترة الصباح يحدث عادة نتيجة بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها الإنسان.

وذكر أن من أبرز هذه الممارسات الذهاب إلى النوم بعد تناول الطعام مباشرة، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون خلال أوقات متأخرة في الليل، وتناول الأغذية التي تحرِّض إفراز حموضة المعدة.

وأضاف أن من العوامل أيضاً التي تزيد الشعور بالحموضة خلال فترة الصباح التدخين والسمنة، إلى جانب حالات الإصابة بالفتق الحجابي الذي قد يصيب المعدة.

وعرض الموقع بعض الخطوات الصحية البسيطة التي تساعد على التخلص من هذه الحموضة والوقاية منها، كالابتعاد عن تناول الطعام قبل النوم بما لا يقل عن ثلاث ساعات، وتجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي تسبب ارتجاع حموضة المعدة كالقهوة والنعناع والثوم والبصل.

ولفت إلى بعض المؤشرات التي تشير نوبات قلبية خطرة في حال تكرار حالات الحموضة، مثل الإحساس بألم في الذراع أو الصدر أو ضيق في النفس، ناصحاً إلى الإسراع في زيارة الطبيب عند الشعور بأي من تلك الأعراض.