شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها ومتقلقش.. الصداع والحمى وآلام فى المفاصل أبرز الآثار الجانبية للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت آثار جانبية على بعض الأشخاص الذين تلقوا جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، حيث اقترب عدد الجرعات الموزعة من لقاحات فيروس كورونا فى العالم أكثر من 213 مليون جرعة، ومع حصول المزيد من الناس على لقاحهم ربما تفاعل البعض منهم بشدة مع اللقاح أكثر من غيرهم، وفقًا لما ذكره موقع "express".

سجل حوالى واحد من كل سبعة أشخاص آثارًا جانبية بعد تناول لقاح كوفيد -19، أغلبها الشعور بتعب وصداع قد يستمر لمدة يوم أو يومين ثم يختفى، ولكن هناك أشخاص عانوا من آثار جانبية أكبر من غيرهم، وعلقت الدكتورة آنا جودمان، استشارية الأمراض المعدية فى مستشفى جايز وسانت توماس فى لندن، على ذلك بأنه أمر متوقع خاصة للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بكورونا في الموجة الأولى أو الثانية فمن الطبيعى أن يسبب اللقاح لهم المزيد من الآثار الجانبية.

وحتى الآن، لم يكن هناك دليل على وجود آثار صحية طويلة المدى بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على تطعيمات ضد كورونا، حيث تم تداول لقاح فايزر بيونتيك فى المملكة المتحدة منذ 8 ديسمبر الماضى، وقد سجل المشاركون تجربتهم مع لقاح كورونا، حيث شارك أكثر من 275 ألف شخص أغلبهم من العاملين فى مجال الرعاية الصحية، وهناك عدد من الآثار الجانبية تعرضوا لها بعد تلقى اللقاح والتي تحتلف بالطبع من شخص لآخر.

- الآثار الجانبية للقاح كورونا:

1- الصداع.

2- الحمى.

3- قشعريرة.

4- التعب والإرهاق.

5- آلام العضلات أو المفاصل.

6- الإسهال.

7- الشعور بالغثيان.

ومن الشائع أيضًا الشعور بألم أو تورم أو احمرار أو حكة فى مكان تلقى اللقاح، وقد يلاحظ بعض الناس أن العُقد الليمفاوية في منطقة الإبط تتضخم استجابةً لتطعيم كورونا، والتعرض لأى من هذه الآثار الجانبية هى علامة على أن جهاز المناعة لديك يبدأ فى العمل لحمايتك من الإصابة بكورونا، فإذا لم يتم الإبلاغ عن أى آثار جانبية فهذا يعنى أن الجهاز المناعى يتعلم كيفية الاستجابة للفيروس، مع العلم أنه لا يزال من الممكن الإصابة بكورونا بعد تلقى التطعيم، حيث لا يوجد لقاح يوفر حماية بنسبة 100٪.