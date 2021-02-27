صحة ورشاقة

تطعيم إجمالي 3.61 مليون شخص بلقاح مضاد لكورونا بأسبانيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت أنه تم تطعيم إجمالي 3.61 مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس .

وتشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو133.925 جرعة من اللقاح في اليوم. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.5 عام لتطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح. وبدأت أسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 8 أسابيع.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 3.19 مليون إصابة وعدد حالات الوفاة 69.142 .

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وأربعة أسابيع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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