شكرا لقرائتكم خبر عن «باسبور المناعة».. باحثون في جامعة خليفة يبتكرون جواز سفر طبيًا ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داخل جامعة خليفة، طوّر فريق بحثي من قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر، ابتكارًا يعتمد على تقنية البلوك تشين لاستخدامه في وثائق المناعة وجوازات السفر الطبية الرقمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وهو تصميم جواز سفر المناعة «جواز سفر طبي».

يحتوي «جواز السفر الطبي» على بيانات المريض المتعلقة بالمناعة واللقاح، وتاريخه الطبي ورحلات السفر التي قام بها، بالإضافة إلى ضمان صحة وفاعلية فحوص الأفراد ضد «كورونا»، والتأكيد على دقتها، مع الحفاظ على السرية التامة وعدم مشاركة أي معلومات شخصية مع الآخرين، وفقًا لـ«الإمارات اليوم».

وعن فكرة جواز السفر، قال الدكتور خالد صلاح، عضو الفريق البحثي، إن جواز سفر المناعة الرقمي يعتبر وثيقة رقمية، هدفها توضيح نتائج الفحوص التي قام بها الفرد والتي تثبت خلوه من الفيروس، ولا يشكل خطرًا على أفراد المجتمع.

يشمل جواز سفر المناعة أيضًا، الأشخاص الذين أظهروا نتائج سلبية للمرض والذين تلقوا اللقاح، والذين تشكلت لديهم مناعة ضد الفيروس، ومن المحتمل أن تأتي هذه الجوازات على هيئة تطبيقات إلكترونية، وفقًا لـ«الإمارات اليوم».

أضاف «صلاح» أن فريق جامعة خليفة البحثي يواجه التحدي الذي يكمن في توفير نتائج الإصابات بكوفيد-19 بشكل دقيق وفي الوقت المناسب باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين، إذ يعتمد النظام الذي ابتكره الباحثون على تقنية الإيثيريوم التي تقوم على العقود الذكية الممكن برمجتها ضمن إطار تكنولوجيا البلوك تشين، بهدف تطوير جواز سفر طبي رقمي يوفر سجل بيانات ثابتًا لا يمكن تغييره أو التلاعب فيه، للتأكد من مناعة الشخص ضد فيروس «كوفيد-19» بطريقة لا مركزية ودقيقة وآمنة.