رجيم كوري قاسي لخسارة 4 كيلو في اسبوع 

بيروت - نادين محمد - يمكن اتباع رجيم كوري قاسي في بعض الاحيان ان يساعد على تخسيس الوزن في مدة لا تقل عن 7 ايام. ومن اجل هذا من الضروري اتباع برنامجه بطريقة صحيحة ومن دون اخطاء. وهكذا يمكن خسارة ما لا يقل عن 4 كيلوغرام في اسبوع واحد فقط كما يمكن التمتع بقوام نساء كوريا الرشيقات. وهذا كل ما يجب معرفته عن هذا طريقة تطبيق الرجيم وفوائده.

برنامج الرجيم



من اجل تطبيق طريقة رجيم كوري قاسي بنجاح وتحقيق النتيجة المطلوبة وهي خسارة ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات في اسبوع واحد، من المهم اتباع هذا البرنامج السهل.

اليومان الاول والثاني

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الفطور. كوبان من الماء الفاتر قبل نحو 30 دقيقة من موعد تناول طعام الفطور، كوب من الشاي او القهوة التي لا تحتوي على السكر وعلى اي محليات صناعية، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع الفواكه قليلة السكر. ويمكن اضافة ملعقة وسط من العسل الطبيعي كتحلية.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون او من فيليه السمك، طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون او طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

العشاء. طبق من السلطة المحضرة مع صلصة زيت الزيتون وعصير الليمون، كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى.

اليومان الثالث والرابع

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الفطور. كوبان من الماء الفاتر قبل 30 دقيقة من حلول موعد الفطور، كوب من الشاي او من القهوة من دون سكر ومن دون اي محليات صناعية، قطعة صغيرة من الخبز المحمص، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء. بيضتان مسلوقتان يتم تناولهما من دون ملح، قطعة صغيرة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة تفاح او ملعقة طعام من مربى التفاح قليل السكر.

العشاء. يمكن تناول حبة تفاح متوسطة الحجم مع كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

اليومان الخامس والسادس

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الفطور. كوبان من الماء الفاتر قبل 30 دقيقة من موعد الفطور، كوب من الشاي او من القهوة من دون سكر مضاف، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى مع الفواكه.

الغداء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع بعض الاعشاب، حبة تفاح خضراء.

العشاء. حبة تفاح صغيرة الحجم، ملعقة طعام من العسل الطبيعي.

اليوم السابع

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. طبق من السمك المشوي، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

العشاء. طبق سلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، كوب من الماء الفاتر.

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فوائد الرجيم

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من المهم قبل اخذ قرار اتباع رجيم كوري قاسي التعرف على بعض فوائده. فهو يساعد على الحصول على الكثير من المغذيات من خلال تناول الفواكه واللحوم والبيض. ولهذا يمكن بعد الانتهاء منه خسارة 4 كيلوغرامات في اسبوع واحد. كما انه يفرض ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ولهذا من الممكن الاستفادة منه من اجل بناء الكتلة العضلية. وهو يساهم في تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة. وهكذا ينصح بعض الخبراء باتباع برنامج رجيم كوري قاسي شرط الا يتم تطبيقه لأكثر من اسبوع واحد منعاً للشعور بالحرمان وللمعاناة من النقص في بعض المغذيات التي لا يحتوي عليها.