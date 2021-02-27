5 عادات غذائية صحية تساعدك على إنقاص الوزن بسرعة

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القاهرة - سامية سيد - يعتمد فقدان الوزن بشكل أساسى على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، يمكن أن يكون لعاداتك وخياراتك العامة تأثير طويل المدى على مقدار الوزن الذي تفقده وكيفية الحفاظ عليه، وهناك 5 عادات صغيرة ولكنها صحية ستساعدك على إنقاص الوزن بسرعة وتساعدك على التخلص منه، وفقًا لتقرير لموقعTIME NOW NEWS.

5 عادات صحية لضمان خسارة الوزن

التحكم في الحصة الغذائية: يعد التحكم في الحصة من أهم العادات التي يجب دمجها في نظامك الغذائي بدلاً من استبعاد الأطعمة من نظامك الغذائي لإنقاص الوزن، تناول كل شيء بنسب صغيرة تتمثل بعض طرق القيام بذلك في استخدام أطباق أصغر، والاحتفاظ بدفتر يوميات الطعام، ووزن طعامنا قبل طهيه واستهلاكه.

تناول وجبات متوازنة: يمكن أن يساعدك تناول وجبات متوازنة من حيث العناصر الغذائية التي توفرها وكيفية عملها، في تحقيق أهداف فقدان الوزن في وقت أقرب مما تعتقد تأكد من أن طبقك، في أي وجبة، يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين والدهون وما إلى ذلك، وأنه ليس ثقيلًا على نوع واحد فقط من المحتوى الغذائي.

تناول المزيد من الألياف: بينما نركز جميعًا كثيرًا على البروتين والفيتامينات ومحتويات الطعام الأخرى، فإننا غالبًا ما ننسى الألياف تعمل الألياف كمحفز للهضم وتساعد جسمك على العمل بشكل جيد، يلعب الهضم دورًا مهمًا جدًا في إنقاص الوزن.

قلل من تناول الأطعمة المصنعة: من المرجح أن يكون الطعام المعالج هو العدو الأكبر لخطة إنقاص الوزن يحتوي الطعام المعالج على نسبة عالية من السكر والدهون والملح والمكونات الأخرى التي تؤدي فقط إلى زيادة الوزن، دون حتى تزويد الجسم بأي مواد جيدة ليعمل بشكل أفضل. إذا كنت تريد إنقاص الوزن ، فحاول تقليل الأطعمة المصنعة.

الابتعاد عن التدخين: حتى لو كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ، فإن العادات مثل التدخين بانتظام يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ترتبط هذه العادات أيضًا بمشكلات صحية أخرى مثل سرطان الرئة وتلف الكبد والمزيد لذلك، قد يكون الامتناع عن هذه العادات هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بتحسين الصحة وفقدان الوزن.