شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمى.. تجنب الأطعمة الحارة والدسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب كل عضو من أعضاء الجسم دورًا مهمًا فى تحفيز العديد من وظائف الجسم والحفاظ عليها، حيث يتطلب الجهاز الهضمى رعاية مناسبة لأنه يتأثر بعدة عوامل قد تؤثر على القيام بعمله على أكمل وجه أهمها عادات الأكل غير السليمة ما قد يؤدى للإصابة بانتفاخ المعدة وعسر الهضم والحموضة ومتلازمة القولون العصبى، وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمى، وهناك العديد من النصائح يمكنك إتباعها للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. بعض النصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمى: 1- تجنب الأطعمة الحارة

من المعروف أن الأطعمة الحارة الغنية بالتوابل تسبب حموضة المعدة وتهيجها وقد تؤدى إلى الإصابة بتقرحات فى الفم والمعدة، تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والسلطات.

2- الحفاظ على رطوبة الجسم

البقاء رطبًا هو علاج طبيعى لكل حالة صحية، فمن المهم شرب كمية كافية من الماء يوميًا وكذلك السوائل الأخرى مثل الشاى الأخضر والعصائر وذلك للوقاية من أعراض ارتداد الحمض ومساعدة الجهاز الهضمى على العمل بكفاءة أكبر.

3- تجنب الأطعمة الدسمة

الافراط فى تناول الطعام يمكن أن يخل بعمل الجهاز الهضمى ويؤدى إلى إنتاج المزيد من الأحماض مما يتسبب فى الإصابة بأعراض ارتداد الحمض وعسر الهضم لذلك من المهم ترك ثلث إلى ربع المعدة فارغًا حتى يعطى لها مساحة كافية لهضم الطعام بسهولة.

لابد من ممارسة الرياضة بانتظام، حيث تلعب دورًا رئيسيًا فى تحسين الجهاز الهضمى مثل الجرى أو المشى أو ركوب الدراجات أو التمارين الهوائية وجميعها مناسبة للقيام بها فى المنزل.

5- تناول الألياف

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف فى منحك شعور بالشبع لفترة أطول وتنظيم عمل الجهاز الهضمى، حيث وفقًا للخبراء يجب أن يتناول الشخص البالغ 15 جرامًا على الأقل من الألياف يوميًا وتشمل الحبوب الكاملة والخضروات والبقوليات والفواكه مما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك.

6- الحفاظ على وضع جلوس جيد أثناء العمل

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى يتطلب أيضًا الحفاظ على وضع الجلوس أثناء العمل، فمن الضرورى الجلوس فى وضعية جيدة حتى يعمل الجهاز الهضمى بشكل صحيح.