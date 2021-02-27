شكرا لقرائتكم شاهد مصريا يطلق النار عشوائيا على المارة بالاسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبضت الشرطة في الإسكندرية على رجل وهو يطلق أعيرة نارية من مسدس صادر للصوت في شارع البيطاش بحي العجمي مساء اليوم الجمعة، وكان يحمل في اليد الآخر سلاحا أبيض مهددا به الأهالي، فبث حالة من الفزع بين سكان المنطقة وانتشر خبره مرفقا بفيديو في مواقع التواصل، وفقا لما ورد عنه في عدد من وسائل الاعلام المحلية.

وكشف تحقيق أجرته الشرطة، أن سبب الحادث هو قيام أحد الأشخاص بمعاكسة زوجته، وفور معرفته نزل الى الشارع ممسكا بسلاح أبيض وآخر ناري وأطلق الأعيرة النارية على مجموعة من الأشخاص، بينهم مارة بالصدفة.

وقام أحدهم بتصويره بهاتفه المحمول، جاعلا مما صوره فيديو انتشر سريعا في مواقع التواصل، وأيضا في "يوتيوب" فيما تم التفاصيل على قلتها في مواقع اعلامية أخرى، ذكرت أن التحقيق معه مستمر للالمام بالذيول والملابسات.